Un Posto al Sole Anticipazioni 18 giugno 2021: Clara annienta Alberto! Il Palladini è ko

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 18 giugno 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Marina continua a non fidarsi di Lara e ha scoperto il suo doppio gioco. Nonostante la Giordano le remi contro e sia pronta a smascherarla da un momento all'altro, la Martinelli non è disposta ad arrendersi e vuole convincere Roberto a stare dalla sua parte. Clara e Alberto hanno avuto un altro violento confronto. A uscirne con le ossa rotte è il Palladini mentre la Curcio ha ormai preso la sua strada. Raffaele è pronto a difendersi dalla sorveglianza di Renato, pronto a tutto pur di raggiungere il suo obiettivo.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Lara pronta a tutto per portare Roberto dalla sua parte!

Continua la guerra tra Marina e Lara. Nonostante l'impegno di Roberto di portare la pace tra loro, le due non intendono scendere a compromessi. La Giordano non si fida della sua rivale, non lo ha mai fatto e di certo non lo farà ora che ha scoperto il suo doppio gioco. La manager continuerà a tenerla d'occhio anche se Lara ha una soluzione per incastrare Men'kov. La Martinelli ha dei file sul suo computer, che potrebbero svelare il vero volto del russo. Ed è grazie a questi che, come ci rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole, crede di poter convincere il Ferri a stare dalla sua parte e lasciare da sola la sua ex moglie. Ma ci riuscirà?

Clara annienta Alberto in Un Posto al Sole Anticipazioni 18 giugno 2021

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Alberto si trova ad affrontare una Clara completamente diversa dal passato. Il Palladini fa i conti con la dura realtà delle cose: qualunque cosa faccia, la sua ex compagna non tornerà da lui e non ha più speranza di poter ricostruire la loro famiglia. Tutto questo è ancora più chiaro dopo l'ennesimo confronto tra loro. La Curcio gli ribadisce con forza di aver preso una strada completamente diversa e opposta alla sua e dimostra una consapevolezza e una forza d'animo mai vista prima. Merito forse anche di Patrizio con cui sembra possa finalmente andare bene.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Raffaele pronto alla controffensiva

Renato continua a spiare il suo amico. Il Poggi ha trovato delle soluzioni davvero fenomenali per smascherare Raffaele. Tra queste il drone di Jimmy. Ma nonostante le armi sempre più sofisticate trovate dal padre di Niko, qualcosa potrebbe impedirgli di raggiungere il suo obiettivo. Il Giordano ha infatti deciso di passare alla controffensiva. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che ne vedremo ancora delle belle tra i due inquilini di Palazzo Palladini!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 14 al 18 giugno 2021.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.