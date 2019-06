Un Posto al Sole Anticipazioni 18 giugno 2019: Michele in soccorso di Mimmo

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di martedì 18 giugno 2019, Diego è convinto che Beatrice sia fidanzata ma farà una scoperta sconcertante. Michele assiste al crollo di Mimmo e vuole aiutare il ragazzo mentre Marina fa i conti con il tempo che passa. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Il gran cuore di Michele in questa puntata di Un Posto al Sole del 18 giugno 2019

Mentre Diego sta per fare una sconcertante scoperta mentre è convinto che Beatrice abbia un altro, Mimmo ha il definitivo crollo nervoso. Il ragazzo, responsabile della rapina al Vulcano, ha visto il suo amico morire e ha perso la testa. Ora tiene in ostaggio Michele, che vedendolo in questo stato cerca di aiutarlo. Lo speaker crede di poter fare qualcosa per riportare almeno un po' di equilibrio nella vita di questo sbandato giovane.

Marina vs gli anni che passano

Marina ha saputo ottenere sempre tutto quello che desiderava. Un po' per la sua grande ambizione, un po' per il suo indubbio sex appeal. Ma ora che si è resa conto che gli operai del Cantiere non hanno stima di lei, si rende conto di non avere più le qualità di un tempo. Alberto Palladini è alla riscossa e lei invece deve fare i conti con una giovinezza che passa. Ma siamo sicuri che la signora dei Cantieri Flegrei si lasci così scoraggiare? Ricordiamo che stiamo parlando di Marina Giordano!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 17 al 21 giugno 2019

Un Posto al Sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3