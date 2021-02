Un Posto al Sole Anticipazioni 18 febbraio 2021: Caos ai Cantieri. Roberto non ha più speranze...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 18 febbraio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, un incidente ai Cantieri mette Roberto con le spalle al muro. Thea cerca invece il perdono di Giulia.

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 18 febbraio 2021. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Thea cerca di giustificarsi con Giulia. Ha mentito ma solo per fornire un alibi al fratello e fargli evitare il carcere. Intanto Roberto deve affrontare i suoi operai, furiosi per il mancato pagamento del bonus. Un incidente ai Cantieri mette il Ferri con le spalle al muro. Bianca dimostra di avere una grande sensibilità alla cura dell'ambiente. La svolta ecologista della bambina comincia però a infastidire Franco e Renato.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Thea cerca il perdono di Giulia

Giulia è stata tradita. Thea le ha mentito sin dall'inizio e invece di fidarsi di lei, ha cominciato a dire una serie di bugie a Niko. La Poggi è atterrita. Si è fidata della ragazza e ora, anche per causa sua, Silvia è in difficoltà. Thea decide di confessarle tutta la verità, nella speranza di venir perdonata. Le racconta di aver fornito falsi alibi al fratello, solo per evitargli il carcere. Una decisione difficile ma inevitabile per salvare la sua famiglia. Cosa deciderà di fare la madre di Angela? Perdonerà o si allontanerà definitivamente dalla famiglia Stoian?

Roberto spalle al muro, nella puntata di Un Posto al Sole del 18 febbraio 2021

Roberto deve affrontare diverse problematiche. Tornare a gestire i Cantieri non è stato semplice, soprattutto dopo la bancarotta della Giordano. Gli operai sono infatti in continua protesta. Vogliono che venga pagato immediatamente il loro bonus. Il Ferri non sa come riuscire a calmarli ma a far precipitare la situazione è un brutto incidente in fabbrica. Ora le cose si mettono davvero male e per Roberto non sarà facile riportare gli equilibri ai Flegrei. Che sia arrivato il momento di richiamare Marina in suo soccorso?

Un Posto al Sole Anticipazioni: La svolta ecologista di Bianca spaventa Franco e Renato

A Palazzo Palladini, Bianca ha una grossa novità per tutta la famiglia. La bambina si è scoperta grande amante dell'ambiente e intende “insegnare” ai grandi l'ecologia. La svolta green della piccola Boschi, crea però un certo fastidio in Franco e Renato. Meno duttili ai cambiamenti, i due storici inquilini della grande villa si trovano in grande difficoltà. E se da una parte non vogliono disilludere Bianca, dall'altra vorrebbero che questa storia dell'ecologismo finisse all'istante.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 15 al 19 febbraio 2021

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.