Un Posto al Sole Anticipazioni 18 febbraio 2020: Andrea e Arianna sconvolti da una novità mentre Clara decide di...

Andrea e Arianna ricevono una notizia che cambierà le loro vite mentre Clara prende una dolorosa decisione.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di domani - martedì 18 febbraio 2020 - Andrea e Arianna hanno fatto finalmente pace e affrontano da subito una novità che sconvolgerà le loro vite. Clara delusa dalla reazione di Alberto alla sua gravidanza, prende una decisione dolorosa mentre Serena cerca l'armonia con Filippo ma Leonardo si mette in mezzo. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3.

Una novità sconvolge Andrea e Arianna in questa puntata di Un Posto al Sole del 18 febbraio 2020

Arianna ha fugato finalmente tutti i dubbi. Andrea l'ha rassicurata e i due, pace fatta, sono pronti a fare altri e nuovi progetti insieme. Proprio quando meno se lo aspettano, i due ricevono una notizia tanto attesa e che sconvolge, in bene, la loro ritrovata unione. Il tribunale ha dato loro l'ok per l'adozione. Una felicità immensa per la Landi, che finalmente realizzerà il suo sogno di diventare mamma.

Un Posto al Sole: Clara delusa da Alberto prende una dolorosa decisione

Alberto ha deciso di tornare a Palazzo Palladini, anche se i suoi inquilini non sono per nulla contenti del ritorno dell'imprenditore nel suo vecchio appartamento. Il Palladini deve fare i conti quindi con le ostilità dei suoi vicini e con Clara, che gli ha rivelato di essere incinta. La povera cameriera, ferita dalla reazione negativa del ragazzo, si trova costretta a prendere una decisione difficile e dolorosa. Che voglia abortire? Intanto Serena comincia a non sopportare più la sua vita da madre single ma prima che possa riavvicinarsi a Filippo, ecco rispuntare Leonardo.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.