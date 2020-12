Un Posto al Sole Anticipazioni 18 dicembre 2020: Guido e Cerruti alla riscossa! Ecco cosa succede...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 18 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Roberto è pronto a portare a termine il suo piano. Ferri però dovrà stare molto attento a non far insospettire Marina. Intanto Niko riceve una notizia inaspettata da Ugo, il suo migliore amico mentre Guido e Cerruti sono sicuri di aver scoperto chi è l'autore della lettera anonima. Una volta faccia a faccia con lui, lo metteranno sotto torchio.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto e Marina, cala il sipario!

Marina è ko e la colpa non è solo di Roberto e Lara ma anche di Alberto. Il Palladini è tornato a provocare la Giordano, pungolandola proprio là dove la ferita fa più male: la bancarotta dei Cantieri Flegrei. Marina non ha più alcun scampo e deve rassegnarsi a perdere la sua azienda forse stavolta per sempre. Roberto finge di supportarla in questo delicato momento ma è in realtà, è pronto all'attacco finale. Il Ferri ha capito che è arrivato il momento di portare a termine il suo piano ma dovrà stare molto attento a non farsi scoprire. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che le puntate della prossima settimana si apriranno con un vero e proprio trionfo del perfido Roberto Ferri.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Notizia inattesa per Niko

Niko sta cercando di recuperare il suo rapporto con Jimmy. Il piccolo però sembra restio a passare del tempo con suo padre. Il bambino è troppo ferito dal comportamento del Poggi e non riesce a dimenticare il fatto che Niko lo abbia abbandonato a se stesso, dopo il fallimento del suo matrimonio con Susanna. Il giovane avvocato è molto preoccupato e a peggiorare la situazione ci si metterà pure Ugo. Il De Carolis ha infatti un grossa e inattesa novità da dire al suo amico. Di cosa si tratterà?

Guido e Cerruti alla riscossa! Scopriamo cosa succede nella puntata di Un Posto al Sole del 18 dicembre 2020

Bice è tornata da Sergio. Tutto bene quel che finisce bene? Diremo proprio di no! Guido e Cerruti non sono per nulla felici del ritorno di fiamma tra Bice e suo marito. I due vogliono scoprire chi abbia mandato la lettera anonima a Massaro, spezzando così il cuore del povero Cotugno. Pronti a tutto pur di trovare il lestofante, i due si sono messi alla sua ricerca e sembrano aver trovato il colpevole. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che, una volta faccia a faccia con lui, lo metteranno sotto torchio. Ma chi sarà questo misterioso anonimo?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.