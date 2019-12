Un Posto al Sole Anticipazioni 18 dicembre 2019: L'incubo è finito. Ecco il destino di Diego

Anticipazioni TV

Per Diego è tempo di ricominciare. L'incubo è finito e ora il ragazzo è pronto a rifarsi una vita.

Nelle anticipazioni di Un Posto al Sole di domani – mercoledì 18 dicembre 2019 – Alberto passa al contrattacco e mette in atto una strategia per arginare i danni. Diego scopre quale sarà il suo destino e per fortuna, come sempre, ha accanto la sua famiglia. Clara accusa il peso delle sue scelte nonostante Angela la rassicuri. Ma vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3.

Alberto ha una strategia per arginare i danni in questa puntata di Un Posto al Sole del 18 dicembre 2019

Alberto ha le spalle al muro e sa bene di dove agire prima che sia troppo tardi. Ha così intenzione di mettere in moto una strategia con cui tentare di arginare i danni ma non sarà così semplice. Il Pallidi non è nei guai solo con Marina e i Cantieri – dove Roberto ha scoperto la sua cattiva gestione delle finanze – ma anche con Carla. La sua ex cameriera sta infatti per denunciarlo, grazie al sostegno e ai consigli di Angela, anche se sembra accusare il peso delle sue scelte. In ogni caso Alberto non si lascerà scoraggiare.

Un Posto al Sole: Il destino di Diego Giordano

Finalmente è tutto finito. L'incubo di Diego si è concluso e nel bene o nel male il ragazzo potrà rifarsi una vita. Il caso Aldo Leone ha minacciato l'equilibrio della famiglia Giordano ma l'amore della famiglia di Renato ha vinto su tutto e tutti. Diego non si è mai trovato solo neanche nei momenti di maggiore sconforto e indecisione, quando ancora pensava di accettare i soldi dell'avvocato e patteggiare. Ora invece il destino è di nuovo nelle sue giovani mani. Michele e Silvia pensano di aver risolto il problema Otello, ospite del b&b di Serena. La situazione però potrebbe drammaticamente precipitare. Cosa combinerà il Testa?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 16 al 20 dicembre 2019

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.