Un Posto Al Sole Anticipazioni 18 agosto 2020: Filippo scopre il passato scabroso di Leonardo

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole, per la puntata del 18 agosto 2020. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Eugenio affronta il confronto con Viola e, come prevedibile, il loro faccia a faccia sarà molto doloroso. Intanto Filippo scopre una questione scabrosa che riguarda Leonardo e ne parla con Serena. Guido cerca di confortare Cotugno ma il vigile non sembra dargli ascolto.

Una verità che fa male in questa puntata di Un Posto al Sole del 18 agosto 2020

Alberto ha un'arma contro Eugenio: ha scoperto la presunta liaison con Susanna. Il Palladini è pronto a usarla quando sarà più opportuno ma il Nicotera è deciso a non sottostare a nessun tipo di ricatto, soprattutto se a ricattarlo è il burattino di Mariano Tregara. Eugenio decide di raccontare a Viola la verità e ovviamente il loro sarà un confronto doloroso, dagli esiti incerti. Riusciranno Viola e suo marito a ritrovare la pace e l'armonia di coppia, lungamente messa a dura prova?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Filippo scopre un particolare scabroso su Leonardo

Filippo e Serena sono in guerra. I due non trovano un accordo e a farne le spese è la piccola Irene, vittima di un incidentino che ha lasciato i suoi genitori con il fiato sospeso. La pietra dello scandalo tra il Sartori e la sua ex moglie è ovviamente Leonardo. Sarà proprio una questione scabrosa che riguarda il passato dell'Arena, a far drizzare le antenne a Filippo, che correrà immediatamente a parlarne con Serena. Come prevedibile però le cose non andranno come da lui sperato.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido alle prese con Cotugno

Pene d'amore per il povero Cotugno, che tiene quasi in ostaggio, con i suoi patimenti, il povero Guido. Il fresco sposino sta cercando in ogni modo di rincuorare il suo amico e gli elargisce consigli, da buon esperto di disastri sentimentali qual è. Ma Cotugno sembra sordo a qualsiasi parola del buon Del Bue e duro di comprendonio, sta per sfinire il suo consigliere.

