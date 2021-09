Un Posto al Sole Anticipazioni 17 settembre 2021: Giulia in difesa di Adele. Manlio è tornato!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 17 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Giulia è molto preoccupata per Adele. La Picardi le ha confessato che Manlio è tornato a tormentarla e la Poggi teme che la sua amica venga manipolata dal suo ex marito, come già successo in passato. Renato intanto è pronto ad affrontare l'interrogatorio con Torre mentre Niko sta per ricevere un'importante notizia che riguarda Susanna. Silvia, sempre più confusa tra Michele e Giancarlo, si confida ancora una volta con Mariella mentre Marina rimane stupita e spaventata dal lato aggressivo di Fabrizio, emerso con violenza a causa delle pesanti critiche al suo spot.

Giulia in difesa di Adele in Un Posto al Sole Anticipazioni 17 settembre 2021

Adele ha chiesto scusa a tutta la famiglia Poggi. La Picardi si è lasciata purtroppo trasportare dagli eventi e ha finito per avere anche lei dei dubbi sull'innocenza di Renato. Purtroppo per lei, Manlio è tornata a tormentarla e l'ha spinta ad accusare il loro ex suocero e a voltare le spalle a Niko. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Giulia, spaventata dai racconti della sua amica sul suo ex marito, comincerà a rimboccarsi le maniche affinché il subdolo colonnello non riesca a manipolare mai più la sua ex moglie. Intanto Renato è pronto ad affrontare l'interrogatorio con Torre, ormai certo di essere il sospettato numero uno dell'aggressione. Niko sta però per ricevere una notizia fresca su Susanna!

Anticipazioni Un Posto al Sole: Silvia a un bivio. Michele o Giancarlo?

Il triangolo amoroso che ha coinvolto Silvia non sembra destinato a concludersi tanto presto. La Graziani è sempre più combattuta tra Michele e Giancarlo e sinceramente spaventata di aver combinato un guaio. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che deciderà di confidarsi ancora una volta con Mariella. L'Altieri riuscirà a darle maggiori consigli oppure le cose rimarranno ancora cristallizzate come sono adesso? Purtroppo non abbiamo dettagli in merito.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina spaventata da Fabrizio

Fabrizio è pericoloso! Il Rosato sta perdendo letteralmente il controllo delle sue azioni. Il manager non è infatti riuscito ancora a sopportare – e sembra non essere capace di farlo in futuro – le critiche al suo post. La pubblicità del pastificio è stata attaccata dagli haters, che non si sono risparmiati con battute cattive e diffamatorie nei confronti sia dell'azienda che del suo capo. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Marina comincerà ad avere paura di suo marito, scoprendone un lato oscuro e aggressivo che non aveva mai visto prima. E a pagarne le conseguenze non sarà solo lei. Nelle grinfie di Fabrizio cadrà una sventurata giornalista!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 13 al 17 settembre 2021.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.