Un Posto al Sole Anticipazioni 17 settembre 2019: Un inaspettato aiuto per Marina

Marina è in grande difficoltà ma qualcuno di inaspettato riuscirà a sollevarle il morale. Cerruti è diventato ipocondriaco e Guido insieme a Mariella, cercano di sostenerlo.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di martedì 17 settembre 2019, Marina è in grande difficoltà e riceverà l'aiuto di una persona inaspettata, che cercherà di sollevarle il morale. Serena e Filippo cercano di dare una svolta alla loro relazione mentre Guido e Mariella si preoccupano per le sorti di Cerruti, diventato ipocondriaco. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Un aiuto inaspettato per Marina in questa puntata di Un Posto al Sole del 17 settembre 2019

La vita di Marina è stata letteralmente sconvolta dal ritorno di suo padre. Ma è la decisione di Arturo di costituirsi e di rinunciare ai domiciliari, ad averla messa con le spalle al muro. Neanche il rientro a Napoli di Elena, è riuscito a farla respirare anzi... Sua figlia ha infatti deciso di tornare a Londra e di trasferirsi là con Alice. La Giordano è quindi rimasta sola ad affrontare tutto, dalla sua vita privata ai suoi impegni ai Cantieri. Eppure qualcosa anzi qualcuno di inaspettato, le darà un sostegno insperato. Che questo qualcuno sia Fabrizio Rosato, l'uomo che Marina sta cercando di convincere ad aiutarla a scagionare suo padre.

Guido e Mariella in soccorso di Cerruti in Un Posto al Sole

Il ritorno di Guido, Mariella e Lollo ha messo in crisi il povero Cerruti. L'atmosfera familiare tra i tre, ferisce Salvatore, ancora alle prese con la sua disastrosa vita sentimentale. L'Altieri e il Del Bue cercheranno di sollevargli il morale e l'ipocondria del vigile potrebbe, alla fine, portare a risultati inaspettatamente positivi. Serena e Filippo intanto, in piena crisi, decidono di dare una svolta alla loro relazione, desiderosi di trovare una soluzione.

Un Posto al sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45