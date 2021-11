Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 17 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Michele è pronto a tornare a lavoro ma un evento drammatico rovina i suoi progetti.

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 17 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Michele è pronto a tornare in radio. Il Saviani non ha ancora superato le sue remore contro Chiara ma nonostante le ancora vive perplessità, decide di riprendersi il suo posto di lavoro. Presto però la sua già barcollante tranquillità, verrà scossa da un evento drammatico che rimetterà di nuovo tutto in gioco. Roberto continua a tartassare Marina e può contare sull'aiuto di Lara. Le cose però non sembrano andare come lui vuole. Susanna viene invece dimessa dall'ospedale e può tornare finalmente a casa!

Michele pronto a tornare in radio in Un Posto al Sole Anticipazioni 17 novembre 2021

Silvia ha preso la sua decisione ed è pronta a ricostruire il suo rapporto con Michele. Il Saviani, ora più rilassato, ha deciso di dare diverse svolte alla sua vita. Non solo dare maggiori attenzioni a sua moglie ma anche tornare a lavoro. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che lo speaker sarà pronto a tornare finalmente a lavorare in radio nonostante sia ancora molto perplesso per la presenza di Chiara. Da quando infatti la ragazza ha preso le redini della redazione, le cose non sono più andare lisce come prima. Vinte le sue remore e ormai deciso ad affrontare la Petrone comunque vada, Michele si troverà comunque a gestire una situazione da lui non prevista. Un evento drammatico che potrebbe cambiare totalmente la sua visione delle cose.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto cerca di manipolare Marina

Roberto provoca Marina. Il Ferri è sempre più deciso a riconquistare la sua ex moglie e non intende mollare la presa. Il ritorno di Lara si sta rivelando provvidenziale per lui. La Martinelli ha infatti deciso di aiutarlo a riprendersi ciò che era suo e a non lasciare che niente e nessuno si metta tra lui e i suoi obiettivi. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nonostante la Giordano dia alcuni segni di cedimento, le cose non sembreranno andare come vuole il manager. Cosa gli si metterà contro?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Susanna torna a casa

Finalmente buone notizie in casa Picardi. Dopo mesi di dura lotta, Susanna può tornare a casa. La ragazza viene dimessa dall'ospedale e Niko è felice di poter ricominciare una vita con lei. Il ragazzo ha capito di amare ancora tanto la sua ex e vuole riprendere da dove si erano lasciati. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che l'avvocato e Susanna cercheranno di recuperare il tempo perso e si prometteranno di non perdersi più di vista.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 15 al 19 novembre 2021

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.