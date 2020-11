Un Posto al Sole Anticipazioni 17 novembre 2020: Patrizio e Rossella faccia a faccia con i loro sentimenti...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 17 novembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, mentre Giulia fa i conti con altri imprevisti, Rossella e Patrizio devono fare chiarezza nei loro cuori.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 17 novembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 20.45 su Rai3, guai in vista per Rossella sia sul lato lavorativo che su quello romantico. Lei e Patrizio sono sembrati tornare complici e i due si troveranno a dover fare i conti con i loro sentimenti. Intanto Giulia, dopo essere finita in ospedale, deve occuparsi di altre spiacevoli notizie a lavoro. La Poggi non avrà però nessuna intenzione di demordere. Niko manda ancora una volta Renato fuori di testa. Le scelte del ragazzo non piacciono proprio a suo padre mentre la tensione tra Michele e Silvia non sembra dissiparsi.

Rossella – Patrizio sembrano essersi riavvicinati e tanto. Ma i due ragazzi non sembrano ancora convinti di quello che sta succedendo anzi risuccedendo tra di loro. Dopo vari punzecchiamenti – i ragazzi dovranno fare i conti con i rispettivi sentimenti forse mai del tutto sopiti. Ma pare anche che tra i due possa metterci lo zampino qualcuno. Stiamo ovviamente parlando di Ilaria, che oltre a infastidire Ross in ospedale, cercherà pure di metterle i bastoni tra le ruote anche in campo sentimentale. Del resto la laureanda non si è fatta scrupoli di flirtare con il Giordano.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Nuovi problemi per Giulia

Dopo vari giorni di mancanza di comunicabilità, tra Michele e Silvia sembravano essersi dissipate le nubi. La tensione tra i due coniugi, vittime di una terribile aggressione è però destinata a non risolversi così facilmente. Anche Giulia non se la passa molto bene. La Poggi ha affrontato una rivolta contro la famiglia rom per cui deve trovare un alloggio. Giulia, già messa a dura prova, riceve una notizia spiacevole ma non è intenzionata ad accettare questa situazione senza combattere.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Niko a lavoro per il nemico!

Il Poggi ha sostenuto un colloquio allo Studio Leone dopo la proposta indecente di Beatrice. Aldo è stato ben contento di accogliere il suo antico nemico dalla sua parte. La strategia dell'avvocato è chiara e proprio questo voltafaccia da parte di Niko - e anche la stessa rottura della sua amicizia con Leonardo - suscitano non poche perplessità nelle persone che stanno accanto al ragazzo. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che non solo Susanna comincerà a interrogarsi sulle sue responsabilità ma anche Renato – già da tempo preoccupato per il figlio – sarà vittima di grandi ansie, tali da mandarlo in tilt.

