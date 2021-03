Un Posto al Sole Anticipazioni 17 marzo 2021: Ilaria rivela a Rossella che Patrizio la tradisce...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 17 marzo 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Rossella scopre la verità. A rivelarle del tradimento di Patrizio è la perfida Ilaria.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 17 marzo 2021. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Michele non ha nessuna intenzione di perdonare Silvia. Non è tornato a casa per lei e tra loro si è alzato un muro. La Graziani però non demorde. Addolorata per quanto successo, promette a se stessa di riuscire a recuperare il suo rapporto con l'ex compagno e di riuscire a recuperarne la stima. Ilaria racconta a Rossella di aver visto Patrizio e Clara in atteggiamenti intimi. Bice, con un'imprevedibile decisione, spaventa Salvatore, sempre più preoccupato di come si comporterà la sorella alla cena con Bruno e Morgana.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Silvia alla riconquista di Michele

Michele è tornato. Un ritorno improvviso che ha lasciato Silvia senza parole. Ma la Graziani rimane senza fiata quando scopre che il suo ex compagno non ha nessuna intenzione di perdonarla. Il Saviani non può scordare di essere stato abbandonato e accusato ingiustamente e ora ha voltato lui le spalle al suo passato. Silvia, accortasi dei suoi errori e profondamente addolorata, cerca di trovare il modo per mostrargli di essere cambiata. La donna giura a se stessa di riuscire a recuperare il suo rapporto con lo speaker e di riconquistare la sua fiducia e stima. Ma le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che non sarà per nulla facile.

Ilaria rivela a Rossella che Patrizio la tradisce nella puntata di Un Posto al Sole del 17 marzo 2021

Qualcuno ha spiato Patrizio e Clara e quel qualcuno è Ilaria. La ragazza, sempre pronta ad approfittare delle debolezze di Rossella, corre dalla sua collega per informarla del fatto. Fingendo di essere molto triste per questa scoperta, la giovane racconta all'amica di aver visto il suo fidanzato tra le braccia di un'altra. Per Ross è un duro colpo, da cui non riuscirà a riprendersi tanto facilmente. La Graziani deciderà di affrontare faccia a faccia il Giordano, nella speranza che Ilaria o si sia sbagliata o abbia detto ancora una volta delle bugie.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Bice pronta a stupire Bruno e Morgana

Salvatore vuole riconquistare Bruno a tutti i costi. Bice è sicura di poter dare una mano a suo fratello e si prepara a stupire lui e i fratelli Sarti. Questa decisione spaventa tantissimo il povero Cerri, che già immagina di dover affrontare l'ira del suo amato dottore. La cena con Morgana e Bruno si avvicina e il povero Sasà trema già all'idea. Se la caverà?

