Un Posto al Sole Anticipazioni 17 marzo 2020: Una divertente vendetta per punire Patrizio

Anticipazioni TV

Raffaele, per punire suo figlio, organizza una divertente vendetta. Alex deve invece decidere chi portare al matrimonio di Mariella: Carla o Rosaria?

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di domani – martedì 17 marzo 2020 – mentre Serena e Filippo sono ormai prossimi alla firma della separazione consensuale, Alex deve decidere tra sua madre e suo padre. La ragazza deve infatti scegliere con chi andare al matrimonio di Mariella e Guido mentre Raffaele orchestra un piano per vendicarsi di Patrizio e delle sue regole per le visite al seminterrato. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3.

Alex divisa tra Rosaria e Carla in questa puntata di Un Posto al Sole del 17 marzo 2020

Mentre Serena e Filippo sono ormai prossimi alla firma della separazione consensuale, un'altra coppia sta organizzando un lieto evento: un matrimonio. Stiamo parlando di Mariella e Guido, che dopo varie peripezie, hanno finalmente deciso di convolare a nozze. A farne le spese sarà però Alex. La ragazza si troverà infatti a decidere tra sua madre e Carla, suo padre. Mariella vuole infatti invitare sia Rosaria che Carla e la Parisi si troverà a dover decidere quale genitore portare con sé.

Un Posto al Sole: Una divertente vendetta a casa Giordano

Patrizio e Vittorio hanno deciso di lasciare le loro case per andare ad abitare da soli. Grazie ai lavori nel seminterrato, i due ragazzi hanno ottenuto un appartamentino tutto per loro ma questa scelta non ha convinto del tutto Raffaele e Guido. È il Giordano ad accusare maggiormente il colpo anche perché il suo secondogenito ha imposto regole ben precise per le "visite genitoriali" nella sua nuova casa. Sarà così che Raffaele escogiterà una simpatica vendetta ai danni del suo “ragazzo”, che ha ancora tanto da imparare.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 16 al 20 marzo 2020

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.