Un Posto al Sole Anticipazioni 17 luglio 2020: Eugenio e Viola sull'orlo del divorzio?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole in onda su Rai3. Ecco cosa ci rivelano le Trame dell'Episodio del 17 luglio 2020.

Vediamo cosa ci rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata del 17 luglio 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Marina rientra da un viaggio di lavoro con Roberto e Fabrizio non contiene la sua gelosia nei confronti della Giordano. Alberto intanto rivede Clara nonostante il suo legame con Mariano Tregara. Tra Eugenio e Viola c'è ancora un forte tensione, che sembra destinato a durare a lungo.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Fabrizio geloso di Roberto

Finalmente Fabrizio è in libertà. Le accuse su di lui sono del tutto cadute ma per il Rosato è comunque un periodo di tensione. I momenti intimi da passare con Marina sono risicati a causa del lavoro della Giordano ai Cantieri e alla presenza di Roberto. È proprio dopo un viaggio di lavoro di Marina – in compagnia di Ferri – che il Rosato fa una scenata di gelosia in piena regola. Riuscirà Fabrizio a fidarsi della sua amata o il fantasma di Roberto continuerà a tormentarlo?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alberto rivede Clara

La relazione tra Alberto e Clara ha subito un forte deviazione. Non solo la ragazza è rimasta incinta – e ha deciso di tenere il bambino – ma il Palladini si è ritrovato immischiato in una faccenda più grande di lui. Tregara – il padre di Clara – lo tiene in pugno e non è facile liberarsi di un boss come lui. Alberto però, nonostante la pressione del malavitoso, riesce a rivedere la madre di suo figlio e questo incontro potrebbe cambiare qualche dinamica nelle loro vite.

Viola ed Eugenio sull'orlo del divorzio in questa puntata di Un Posto al Sole del 17 luglio 2020

Nonostante la svolta nel caso Tregara, Eugenio non può ritenersi soddisfatto. Il Nicotera vuole a ogni costo chiudere definitivamente la questione con il clan dei malavitosi ma sta finendo per rovinare il suo rapporto con Viola. La Bruni è infatti infastidita dal lavoro del marito e ha paura che la sua famiglia possa subire delle pesanti ripercussioni. Tra Eugenio e Viola c'è quindi una grande tensione e tutto sembra destinato a durare per lungo tempo. Che i due siano destinati a divorziare?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 13 al 17 luglio 2020

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.