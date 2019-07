Un Posto al Sole Anticipazioni 17 luglio 2019: Patrizio in società con Serena e Filippo

Anticipazioni TV

Serena e Filippo chiedono a Patrizio di diventare il cuoco dello yacht del loro chartering turistico. Giulia lascia Napoli per andare da Denis.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di mercoledì 17 luglio 2019, mentre Marina scopre che Arturo ha un tumore e che non vuole farsi curare, Patrizio potrebbe entrare a far parte della squadra di Serena e Filippo. Al ragazzo è stato infatti proposto di diventare il cuoco dello yacht della società di chartering di Ferri. Giulia invece lascia Napoli per andare a trovare Denis. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Patrizio trova un nuovo lavoro in questa puntata di Un Posto al Sole del 17 luglio 2019

Filippo e Serena si stanno impegnando nel progetto di Ferri per il chartering turistico. Ai due viene un'idea: sfruttare il ritorno di Patrizio a Napoli. Il Giordano viene infatti invitato a diventare cuoco sullo yacht della società di Roberto ma il ragazzo potrebbe non accettare questo incarico. Marina è caduta nello sconforto dopo aver appreso che Arturo ha un grave tumore e che non intende curarsi. Non si lascerà però totalmente scoraggiare dalla decisione di questo senzatetto che è sicura sia suo padre. Troverà una soluzione!

Giulia di Un Posto al Sole abbandona Niko per correre da Denis

La storia d'amore a distanza con Denis, ha messo Giulia in difficoltà. Le pene amorose della Poggi – dovute alla mancanza del suo compagno – stanno creando dei problemi nella sua famiglia. Tutto questo viene reso evidente quando Giulia decide di lasciare Napoli per raggiungere il fidanzato proprio quanto Niko ha più bisogno di lei. Il figlio perdonerà alla madre l'assenza proprio nel momento in cui avrebbe dovuto appoggiarlo? Oppure Niko capirà, come ha fatto sua sorella, che la loro mamma ha bisogno di pensare al suo amore e finalmente ricongiungersi con Denis?

