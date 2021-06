Un Posto al Sole Anticipazioni 17 giugno 2021: Lara ha una soluzione per incastrare Men'kov

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 17 giugno 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Lara vorrebbe riavere il suo computer, su cui sono stati caricati alcuni file utili per ricattare Men'kov. La Martinelli chiede a Roberto di portarglielo ma Marina continua a non fidarsi di lei nonostante quello che sta facendo per loro. Clara affida Federico alla giovane Speranza mentre Alberto tocca il fondo e potrebbe non rialzarsi con facilità. Intanto Raffaele e Renato continuano a darsi battaglia ed è in arrivo una nuova e potente arma!

Lara ha una soluzione per incastrare Men'kov in Un Posto al Sole Anticipazioni 17 giugno 2021

La brutta esperienza di cui è stata vittima Lara, ha svelato tutti gli altarini. Pietro, ormai con le spalle al muro, ha compiuto un gesto estremo ed è ormai chiaro quanto sia disperato. La donna ha invece dimostrato di aver sì fatto il doppio gioco ma di non aver mai del tutto abbandonato il fianco di Ferri. Ed è per questo che Roberto tenta di riavvicinare Marina a Lara. Il suo intento è che le due donne sotterrino l'ascia di guerra almeno sino a che Men'kov non sarà un lontano ricordo. E le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che questa prospettiva potrebbe concretizzarsi molto presto. La Martinelli è infatti impaziente di rientrare in possesso del suo computer, nel quale ha salvato alcuni file utili per ricattare il russo. Nonostante questa novità, Marina continua a non fidarsi totalmente di lei e la tiene sott'occhio.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Alberto tocca il fondo!

Le illusioni si pagano... e care! Alberto ha pensato di poter ricominciare a vivere serenamente e di poter addirittura riconquistare Clara. Ma la verità è molto dura da digerire. La Curcio non tornerà da lui e non riuscirà a riunire la sua famiglia. Clara anzi si sta rifacendo una vita e ha deciso di dare una possibilità a Patrizio. La ragazza si sta rimboccando le maniche e non intende più accettare i soprusi di nessuno, Palladini compreso. Ora è il momento di dedicarsi al proprio bambino e nulla di più e decide di chiedere aiuto a Speranza per affidarglielo in sua assenza.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Una nuova arma contro Raffaele!

La guerra a Palazzo Palladini non accenna a placarsi. Renato ha preso sul serio il suo ruolo di detective e vuole smascherare il prima possibile il suo amico. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la sfida a suon di droni, si arricchirà di nuove e più tecnologiche armi. Il Giordano sarà tartassato e dovrà fare di tutto per sfuggire al Poggi, sempre più intenzionato a portare a termine la sua crociata personale contro di lui.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 14 al 18 giugno 2021.

