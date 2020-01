Un Posto al Sole Anticipazioni 17 gennaio 2020: Marina nelle mani di Valerio Viscardi

Anticipazioni TV

Marina sta cercando in tutti i modi di salvare i Cantieri ma per farlo deve attendere le decisioni di Valerio Viscardi.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di domani – venerdì 17 gennaio 2020 – Marina attende con ansia la decisione di Valerio in merito alla vendita delle sue quote mentre Fabrizio ha un duro scontro con suo zio Sebastiano. Raffaele, Guido, Silvia e Michele cercano di spingere Renato e Otello alla pace mentre Filippo soffre per Serena. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3.

Marina nelle mani di Valerio in questa puntata di Un Posto al Sole del 17 gennaio 2020

È un momento delicato per i Cantieri Flegrei. Una società, poco trasparente, sta cercando di comprare le quote dell'azienda ma Marina è intenzionata a combattere per impedirlo. Per questo ha accettato la proposta di Fabrizio, non tenendo minimamente conto di Alberto – ovviamente contrario all'intromissione del Rosato. La Giordano ha così contattato Valerio e attende di sapere qualcosa in più sull'eventuale vendita della parte di proprietà del Viscardi. È tutto nelle mani del padre di Vera. Fabrizio intanto si trova di nuovo faccia a faccia con suo zio Sebastiano, contrario alla relazione del nipote con Marina.

Un Posto al Sole: Otello e Renato ai ferri corti

La situazione in casa tra Renato e Otello sta assumendo dei toni drammatici. Serve che qualcuno dia loro una mano...e in fretta! Raffaele, Guido, Silvia e Michele cercano quindi di fare da pacieri tra questi due leoni, incapaci di mettere da parte i loro dissapori. Intanto Filippo assiste impotente alla decisione di Serena di partire insieme a Irene. Il Sartori non riesce a riconquistare la fiducia di sua moglie e si trova a fare i conti con le sue più profonde paure.

