Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 17 dicembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3 vedremo che Clara, dopo il confronto con Ornella, prenderà un'importante e difficile decisione.

Vediamo le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole, per la puntata del 17 dicembre 2021. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Clara sarà costretta a prendere una decisione molto sofferta e necessaria. Il duro confronto con Ornella sembra averle aperto gli occhi e averla fatta riflettere sui suoi sentimenti. Rossella intanto, decisa a non rovinare il futuro di Michele, cerca di convincerlo ad accettare il lavoro a Milano. Il suo gesto colpirà positivamente il Saviani e Ross potrà gioire anche di un piacevole invito. Vittorio deve fare i conti con l'inaspettato effetto della sua strategia. Speranza non è per nulla infastidita del suo comportamento anzi è contentissima.

Clara prende una difficile decisione in Un Posto al Sole Anticipazioni 17 dicembre 2021

Ornella ha aggredito Clara. Il duro confronto tra la Bruni e la Curcio sembra immediatamente dare i suoi frutti. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano infatti che la bella mamma di Federico sarà costretta a fare i conti con i suoi sentimenti. Fatta chiarezza nella sua mente, la vedremo prendere una decisione molto difficile e sofferta, che potrebbe cambiare totalmente la sua vita e quella di Patrizio. Non ne siamo ancora sicuri ma crediamo che Clara deciderà di chiudere la sua relazione con il Giordano e di allontanarsi definitivamente da lui. Fornirà quindi un assist ad Alberto, pronto a riprendere il suo posto? E il giovane chef si lascerà convincere a farsi da parte?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella convince Michele ad accettare il lavoro a Milano

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Rossella non avrà intenzione di rovinare la vita di suo padre. Nonostante la grande rinuncia che dovrà fare – ovvero quella di non lasciare la sua casa – la ragazza si convincerà che non sia giusto impedire a Michele di realizzare i suoi sogni professionali. Per questo lo spingerà ad accettare il nuovo lavoro a Milano e a non preoccuparsi di nulla. Il buon cuore della Graziani sarà presto premiato. La giovane dottoressa riceverà infatti un piacevole invito, che riuscirà a farle tornare il sorriso.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Speranza sempre più innamorata di Vittorio

Vittorio sta portando avanti il piano per allontanare Speranza da lui. Il ragazzo vorrebbe che l'Altieri si innamorasse di Samuel ma sino a ora non è riuscito a centrare il suo obiettivo. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la strategia di mostrarsi appiccicoso e pesante non darà i suoi frutti. La nipote di Mariella, invece che infastidirsi del comportamento del ragazzo, ne sarà piacevolmente sorpresa e non potrà fare a meno di essere tanto felice. Per Vittorio insomma le cose si fanno davvero molto più difficili.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 13 al 17 dicembre 2021.

