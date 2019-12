Un Posto al Sole Anticipazioni 17 dicembre 2019: La resa dei conti! Jacopo affronta le sue colpe

Anticipazioni TV

Diego non ha patteggiato e ora Jacopo è costretto a fare i conti con le sue responsabilità.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di domani – martedì 17 dicembre 2019 – Jacopo dovrà affrontare le conseguenze del suo gesto mentre Diego si trova a un passo dalla fine dell'incubo. Otello si dimostra un ospite poco gradevole nel b&b di Serena. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3.

Jacopo alla resa dei conti in questa puntata di Un Posto al Sole del 17 dicembre 2019

Diego ha preso una decisione difficile ma coraggiosa: non patteggiare. Il Giordano ha così rifiutato il denaro di Aldo ma ha scatenato la furia dell'avvocato, pronto a sguinzagliare il suo studio legale per difendere suo figlio. Jacopo si trova quindi a fare i conti con quello che ha fatto e con il suo stesso padre, ora senza possibilità di sottrarsi a una battaglia legale che non sembra destinata a concludersi presto. Diego invece è a un passo dalla fine del suo incubo.

Un Posto al Sole: Otello ospite irritante

Angela e Susanna continuano a spingere Clara a denunciare Alberto mentre Giulia vorrebbe che le due ragazze fossero meno assillanti. Ma malgrado le remore della Poggi, le amiche non demordono e la cameriera si sente tra due fuochi. Serena intanto deve affrontare la presenza tutt'altro che piacevole di Otello nel suo b&b. Il Testa infatti si sta rivelando sgradevole sia alla padrona di casa sia ai suoi ospiti stranieri.

