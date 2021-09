Un Posto al Sole Anticipazioni 16 settembre 2021: Fabrizio è pericoloso! Il Rosato fa paura...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 16 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Fabrizio è al limite e sta diventando pericoloso. Il Rosato non riesce a mandare giù le critiche della stampa allo spot del suo pastificio. Come se non bastasse, i media continuano a fargli pressione con una vera e propria campagna diffamatoria. Marina comincia a essere seriamente preoccupata. Intanto Adele, pentita di aver dubitato dell'innocenza di Renato, decide di incontrare Giulia e di avere un chiarimento con lei. Silvia invece è sempre più presa dalla sua storia con Giancarlo ma non riesce certo a dimenticare Michele e il forte legame che ancora li tiene uniti.

Fabrizio è pericoloso! Il Rosato fa paura in Un Posto al Sole Anticipazioni 16 settembre 2021

Fabrizio rischia il fallimento. Il Rosato è ormai con le spalle al muro e non sa come uscire dalla disastrosa situazione che si è creata a causa dei media, riguardo al suo ultimo spot per il pastificio. L'azienda del compagno di Marina è infatti vittima di una vera e propria campagna diffamatoria. Gli haters tormentano giorno e notte Fabrizio, portandolo all'esasperazione. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che le cose cominceranno a sfuggirgli di mano. Ormai sotto pressione, insofferente e irascibile, il manager comincerà a perdere letteralmente la testa e a diventare pericoloso per se stesso e per le persone che gli stanno vicino. Vedremo che la Giordano osserverà con orrore e purtroppo impotente questo lato del carattere di suo marito. Riuscirà a evitare il peggio?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Adele chiede perdono

La situazione di Renato si è complicata. Niko sta cominciando a temere che suo padre sia davvero nei guai e il fatto che Adele abbia cominciato ad avere dei dubbi su di lui, ha messo i Poggi con le spalle al muro. Ma le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la Picardi per fortuna farà marcia indietro. Pentita di aver dubitato dell'innocenza del suo ex suocero, Adele cercherà un confronto con Giulia. Sembrerà però più un grido di aiuto visto che la mamma di Niko si affretterà a darle una mano e si preoccuperà della presenza, tornata a essere fastidiosa, di Manlio. Cosa vuole il Picardi? Non era in prigione?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Continuano le indecisioni per Silvia

Silvia ha ormai perso completamente la testa per Giancarlo. Nonostante la ragione le abbia detto più volte di troncare la sua relazione con il suo “affezionato cliente”, la Graziani non ci è ancora riuscita. Lui le dà sicurezza e passione, cosa che negli ultimi anni Michele non è riuscito a darle. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la direttrice de Il Vulcano si troverà nuovamente a fare i conti con la sua coscienza, divisa com'è tra la forte attrazione che prova per Giancarlo e tra i sentimenti che la legano a Michele. Quando farà la sua scelta?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 13 al 17 settembre 2021.

