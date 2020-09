Un Posto Al Sole Anticipazioni 16 settembre 2020: Giulia si vendicherà di Marcello...

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole in onda su Rai3. Nell'Episodio del 16 settembre 2020, Giulia è decisa a trovare Marcello e a vendicarsi di lui e della sua truffa.

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 16 settembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Giulia è decisa a trovare Marcello, l'uomo che l'ha truffata e si mette sulle sue tracce. Intanto la tregua tra Filippo e Serena è destinata ad esaurirsi. Una brutta discussione riapre la faida tra i due. Niko intanto riceve il supporto di qualcuno che non si aspettava mentre Patrizio cerca di convincere Silvia a partecipare al programma TV per fare pubblicità al Vulcano.

Giulia sulle tracce di Marcello in questa puntata di Un Posto al Sole del 16 settembre 2020

Il passato tormenta Giulia. Ebbene sì una strana coincidenza ha riaperto le ferite della Poggi, ora decisa a trovare e a vendicarsi di Marcello, l'uomo che l'ha truffata. L'incontro al semaforo è stato la miccia che ha fatto scoppiare tutto e come il vaso di Pandora, la povera Giulia è scoppiata! Stavolta, lo giura, non metterà la testa sotto la sabbia!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Finita la tregua tra Filippo e Serena

Ancora una volta rimarremo delusi dalle vicende famigliari di Filippo e Serena. Dopo un riavvicinamento per amore della piccola Irene, tra i due scoppierà ancora una volta il rancore e basterà una nuova discussione a far riesplodere le tensioni, mai evidentemente dimenticate. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole, ci rivelano che per Serena, il processo per la separazione giudiziale sarà più duro del previsto.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Patrizio deciso ad andare in TV

Niko si lecca ancora le ferite mentre Susanna ha lasciato definitivamente Palazzo Palladini, insieme a sua madre. Il Poggi ha il cuore spezzato ma riceverà il supporto di qualcuno che proprio non si aspettava. Intanto Patrizio è deciso a convincere Silvia ad accettare di partecipare al programma TV, che farà grande pubblicità al Vulcano. La Graziani capitolerà davanti alla determinazione del Giordano?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.