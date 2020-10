Un Posto Al Sole Anticipazioni 16 ottobre 2020: Per Niko e Susanna c'è ancora speranza...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 16 ottobre 2020. Nelle Trame della soap, in onda alle 20.45 su Rai3, Niko e Susanna sembrano ritrovare serenità sul lavoro e forse questo è un segno di un possibile riavvicinamento come coppia. Intanto Filippo è in ansia a causa del confronto con Leonardo e per gli avvertimenti di suo padre Roberto. Intanto una visita guidata di Viola si trasforma presto in una fortunata occasione per fare un incontro con qualcuno di molto noto.

Niko e Susanna, aria di distensione in questa puntata di Un Posto al Sole del 16 ottobre 2020

Susanna è tornata allo Studio Navarra ormai da qualche tempo. Non è stato facile per la Picardi, riprendere a lavorare fianco a fianco con Niko. Il Poggi non le ha infatti reso le cose facili e anzi, ha fatto di tutto per metterla in imbarazzo e per farle pagare il suo tradimento e il loro matrimonio fallito. Ma dopo quello che è successo a Jimmy, Niko sembra essersi addolcito. Tra lui e la sua ex compagna si cominciano a vedere i primi segni di distensione di serenità a lavoro, segno forse di un loro riavvicinamento come coppia.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Filippo in ansia per il confronto con Leonardo

Leonardo ha annientato Filippo, rivelandogli di essere il padre del bambino di Serena e di voler essere presente nella vita di suo figlio e in quella della Cirillo. L'Arena è partito alla riconquista di Serena anche se la donna non sembra per nulla interessata a lui mentre il Sartori, ammutolito, è in ansia per il confronto con il suo rivale e per gli avvertimenti di suo padre. Roberto è infatti stato molto chiaro: Filippo deve stare attento!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Un fortunato incontro per Viola

Accantonato per il momento il rancore per Eugenio, che continua a voler riconquistare la fiducia di sua moglie, Viola si dedica a se stessa. La Bruni sta per fare un incontro molto fortunato con qualcuno di molto noto, durante una visita guidata. Chi sarà ma sopratutto sarà la giusta occasione per rilassare un po' i nervi e tornare a Palazzo Palladini con la voglia di ricominciare tutto da capo?

