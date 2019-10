Un Posto al Sole Anticipazioni 16 ottobre 2019: Aldo è in fin di vita!

Anticipazioni TV

Aldo è in ospedale e le sue condizioni di salute sono molto gravi. Alice è furiosa contro Andrea e a farne le spese è Mia.

Le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di domani, mercoledì 16 ottobre 2019, Alice è gelosa di suo padre Andrea e a farne le spese è l'ignara Mia. Aldo Leone è molto grave e Delia, sua moglie, si precipita in ospedale. Beatrice è così costretta a farsi da parte e a non dare nell'occhio. Vediamo insieme nel dettaglio le trame dell'episodio in onda su Rai3 alle 20.45.

Alice furiosa contro Andrea in questa puntata di Un Posto al Sole del 16 ottobre 2019

Le belle notizie sono finalmente arrivate. Arianna e Andrea sono stati dichiarati idonei all'adozione. Alice non ha però accolto di buon grado questa novità. Sarà forse perché la lontananza dal padre ha acuito il lei il desiderio di averlo tutto per sé o per la gelosia tipica delle ragazzine della sua età. Qualunque sia il motivo, la Pergolesi si sente esclusa e a farne le spese sarà l'ignara Mia, che tanto si è legata ad Arianna e a suo marito in questo periodo. Salvatore intanto è contentissimo. Finalmente passerà un romantico pranzo con il Dott. Sarti. Ma le cose potrebbero non andare come sperato.

Aldo in fin di vita! Ecco che arriva Delia in Un Posto al Sole

La gelosia di Diego e la sua ossessione per Beatrice, hanno portato a drammatici risvolti. Aldo è in ospedale in condizioni critiche e la Lucenti non può fare altro che aspettare. La relazione con l'avvocato è molto più complicata di quanto sembri. Il Leone è sposato e sua moglie Delia si precipita al suo capezzale, ricevendo il supporto di Eugenio e mettendo Beatrice in un angolo, per non dare nell'occhio. Raffaele intanto non riesce a mettersi in contatto con suo figlio e pensa che sia successo qualcosa di grave.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 14 all'18 ottobre 2019

Un Posto al sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45