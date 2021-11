Un Posto al Sole Anticipazioni 16 novembre 2021: Roberto provoca Marina. La Giordano cederà?

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 16 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Roberto fa di tutto per provocare Marina mentre lei cerca di salvare il suo matrimonio.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 16 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Susanna e Niko attendono trepidanti il momento in cui potranno godersi il loro amore ritrovato. I due ragazzi, complice quello che è accaduto alla Picardi, hanno capito di amarsi ancora e non vedono l'ora di ritornare a casa insieme. Intanto Marina cerca di concentrarsi sul suo matrimonio ma Roberto è sempre più insistente. Il Ferri tenterà in ogni modo di far capitolare la Giordano e di farle abbandonare Fabrizio al suo destino.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Susanna e Niko pronti a vivere il loro amore

Le condizioni di Susanna sono in netto miglioramento. La ragazza attende che i medici le diano l'ok per poter tornare a casa ed è in trepidante attesa. Come lei anche Niko. Il Poggi ha capito di amare ancora tantissimo la sua ex fidanzata e i due ragazzi si sono ripromessi di darsi un'altra opportunità. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che sia l'avvocato che la bella Picardi non vedono l'ora di tornare a casa insieme per vivere il loro amore. Finalmente riuniti faranno la felicità del piccolo Jimmy, che ha sempre creduto in loro e che non ha mai accettato che Susanna – per lui una figura materna – avesse lasciato Palazzo Palladini e suo padre.

Roberto provoca Marina in Un Posto al Sole Anticipazioni 16 novembre 2021

Tra Fabrizio e Marina è rottura definitiva? Non c'è ancora una risposta a questo quesito che sta occupando parte delle trame di Upas, in queste settimane. Nonostante ci sia ancora buio su questa faccenda, vediamo e vedremo Marina sempre più in difficoltà. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano infatti che la Giordano cercherà di concentrarsi sul suo matrimonio e su un modo per salvarlo. Roberto però non si lascerà scappare alcuna occasione per metterla con le spalle al muro e per provocarla. Insomma Ferri vuole a tutti i costi riconquistarla e liberarsi di Fabrizio, uno dei suoi più grandi rivali.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Lara aiuterà Roberto a riconquistare Marina

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Roberto non sarà solo nella sua battaglia per la riconquista di Marina. Lara è tornata a Napoli e nonostante lo sbigottimento del Ferri e la preoccupazione della Giordano, la Martinelli si mostrerà pronta ad aiutare Roberto a raggiungere i suoi obiettivi. Si alleerà con lui per attirare Marina nelle sue grinfie. Ma quale sarà il suo vero intento? Davvero vuole aiutarlo senza avere nulla in cambio?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 15 al 19 novembre 2021

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.