Un Posto al Sole Anticipazioni 16 marzo 2021: Qualcuno spia Clara e Patrizio. Il loro segreto è in pericolo...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 16 marzo 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, qualcuno spia Clara e Patrizio. Il loro segreto è in pericolo e Rossella sta per scoprire il tradimento.

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole, per la puntata del 16 marzo 2021. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, guai in arrivo per Patrizio. Mentre il ragazzo discute con Clara, qualcuno – nascosto nell'ombra – lo spia. Intanto Franco arriva ai Cantieri ma la sua presenza disturba gli operai, non contenti di avere una talpa di Roberto in mezzo a loro. Bice è determinata a preparare una sorpresa spettacolare per lasciare i fratelli Sarti senza parole. Ma cosa combinerà?

Il segreto di Patrizio e Clara è in pericolo nella puntata di Un Posto al Sole del 16 marzo 2021

Clara e Alberto sono alla resa dei conti e la Curcio è stata costretta a prendere una decisione definitiva per lei e suo figlio. Anche Patrizio è stato coinvolto in questa situazione e per lui si prevedono dei grossi guai. Distrutto dai sensi di colpa per aver tradito Rossella, il ragazzo si interroga sul da farsi. Rivelare o no la verità alla Graziani o decidere di allontanarsi da lei? Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Giordano non avrà neanche il tempo di darsi una risposta. Qualcuno informerà Ross al suo posto. Mentre infatti Patrizio discute con Clara delle ultime decisioni prese, un'ombra misteriosa e nascosta, origlierà la loro conversazione, pronta ad agire.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Franco arriva ai Cantieri. Scoppia una rivolta!

Franco e Roberto sono alleati. Il Ferri ha assoldato il Boschi per indagare sui misteriosi sabotaggi ai Cantieri. Il manager è convinto che gli incidenti accaduti in azienda, non siano per nulla casuali. Per scoprire chi c'è dietro a tutto questo, Roberto è ricorso all'aiuto del suo amico. Ed è quindi giunto il giorno in cui Franco comincia il suo lavoro. Ma l'accoglienza degli operai dei Flegrei è fredda e sospettosa. I dipendenti non sono infatti contenti di vedere una spia del loro capo, aggirarsi tra i corridoi.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Bice scatenata!

Cerri è disperato. Sarti si è allontanato da lui e non sembra disposto a dargli alcuna chance si rifarsi. Bice però non ci sta. Non ha intenzione di lasciare che il fratello soffra per amore e ha già in mente un piano per aiutarlo. È infatti determinata a preparare una sorpresa spettacolare per Bruno e Morgana. Cosa ci dobbiamo aspettare dalla spumeggiante Bice? Un altro disastro oppure finalmente la Cerruti riuscirà a dare una mano concreta al suo “fratellino”?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 15 al 19 marzo 2021

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.