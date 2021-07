Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 16 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Franco dà a Jimmy preziosi consigli su come affrontare le sue paure.

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 16 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3 vedremo che, vedendo Filippo ancora più in crisi, Serena si affretta a trovare una soluzione per far riemergere i ricordi di suo marito. Purtroppo però ogni suo tentativo si rivela vano. Franco decide di intervenire in favore del suo nipotino. Il Boschi prende in mano la situazione e spiega a Jimmy come difendersi dai pericoli e superare le sue paure. Samuel è ormai pronto a lasciare il seminterrato e a restituirlo ad Alberto mentre Raffaele – preoccupato per Patrizio – spinge il figlio a riflettere bene sui suoi sentimenti e sulle sue reali intenzioni con Clara.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Serena tenta l'impossibile con Filippo

Filippo è sotto shock. Serena sta per riportarlo a casa ma lui non immaginava proprio per nulla di essere diventato padre e di esserne completamente dimenticato. Per il Sartori è un colpo al cuore. Aver dimenticato la piccola Irene è una cosa molto grave. Tutti cercano di rassicurarlo e le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la Cirillo, approfittando di questo momento e desiderosa di vincere l'amnesia del marito, cercherà ancora una volta di risvegliare i suoi ricordi. Purtroppo anche stavolta i suoi sforzi si riveleranno vani. Filippo proprio non ricorda cosa gli è successo negli ultimi dieci anni. Che disastro!

Franco supereroe per Jimmy in Un Posto al Sole Anticipazioni 16 luglio 2021

Jimmy ha tanta paura in questi giorni. La terribile bulletta Brenda non lo lascia in pace e la sua scelta di seguire un corso di danza estivo, ha causato un certo imbarazzo in famiglia. Come se non bastasse, il piccolo dovrà mettersi la calzamaglia. Il bambino ha bisogno davvero di un aiuto e chi meglio di Franco potrebbe darglielo? Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Boschi, capendo l'imbarazzo del nipotino, deciderà di intervenire e di dare dei preziosi consigli al bambino. Con il suo aiuto, almeno si spera, il piccoletto troverà la forza di affrontare i suoi incubi peggiori e ne uscirà più forte di prima!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Raffaele spinge Patrizio a riflettere sui suoi sentimenti per Clara

Patrizio è pronto a uscire allo scoperto e a rivelare a tutti il suo amore per Clara. Il ragazzo non vuole più tenere nascosta la sua relazione con la Curcio ma Raffaele non è d'accordo con lui. Il Giordano ha paura che le scelte di suo figlio si rivelino molto pericolose. Alberto sta per tornare a Palazzo Palladini - Samuel sta per lasciare il seminterrato - e se venisse a scoprire la verità sulla sua ex, andrebbe davvero in escandescenza. Padre e figlio si confrontano e le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Raffaele spingerà il suo ragazzo a riflettere bene sui suoi sentimenti per Clara e su quello che sta per fare. Cosa deciderà di fare lo chef? Continuerà con i suoi propositi o cambierà idea?

Scopri le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 12 al 16 luglio 2021

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.