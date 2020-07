Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole in onda su Rai3. Ecco cosa ci rivelano le Trame dell'Episodio del 16 luglio 2020.

Vediamo cosa ci rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata del 16 luglio 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, continua il blitz contro i Tregara ma Mariano cerca di fuggire dalla polizia. Serena e Leonardo tornano dal viaggio in Sicilia e sembrano pronti a inaugurare una nuova fase della loro relazione. Filippo non ne sarà per nulla contento. Intanto Guido e Mariella hanno finalmente scelto i testimoni per le loro nozze.

Mariano cerca di fuggire dal blitz in questa puntata di Un Posto al Sole del 16 luglio 2020

Svolta nel caso Tregara. Eugenio ha dato il via a un blitz della polizia, dopo il fallimento dell'attentato organizzato dal clan, ai danni di Avella. Il Nicotera, con il valido aiuto di Susanna - sempre al suo fianco, è finalmente passato all'azione ma Mariano cerca di sottrarsi alla cattura. Sarà dura evitare che il boss si dia alla fuga ma il magistrato è determinato a mettere un punto su questa faccenda, che gli sta costando molto caro. Viola è infatti sempre più furiosa contro il marito ma soprattutto preoccupata che il suo lavoro abbia ripercussioni sulla loro famiglia.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Serena e Leonardo tornano dalla Sicilia

Serena ha preso una decisione improvvisa: seguire Leonardo in Sicilia e fidanzarsi con lui. I due, dopo il loro viaggio, rientrano a Napoli e sembrano pronti a inaugurare una nuova fase della loro relazione, fattasi decisamente seria. Filippo non sarà certo contento di vedere la sua ex moglie tra le braccia dell'Arena ma forse non avrà la forza di reagire.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido e Mariella promessi sposi

Finalmente la scelta è fatta! Guido e Mariella stanno organizzando le loro nozze ma hanno finito, come è loro solito, per finire nei guai. La simpatica coppia ha infatti combinato un vero disastro con i testimoni, chiedendo a fin troppi amici di accompagnarli all'altare. Ora però è tempo di rimettere le cose a posto. I Del Bue dovranno comunicare la decisione finale e confermare chi sono i prescelti!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.