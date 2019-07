Un Posto al Sole Anticipazioni 16 luglio 2019: Marina cade nello sconforto. Arturo sta male!

Anticipazioni TV

Marina fa una scoperta che la fa cadere nello sconforto mentre Filippo e Serena affrontano i problemi causati dal progetto imprenditoriale di Ferri.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di martedì 16 luglio 2019, Marina farà una scoperta che la getterà nello sconforto mentre Patrizio è infastidito dall'atteggiamento di suo fratello Diego. Filippo e Serena si impegnano nel progetto di Ferri ma i problemi sembrano non volerli abbandonare. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Canale5.

Marina nello sconforto in questa puntata de Un Posto al Sole del 16 luglio 2019

Marina ha preso in casa con sé il senzatetto che crede essere suo padre. Il presunto Arturo continua però a non aprirsi con la Giordano e a mantenere su di sé un alone di mistero. Marina non demorde ma un'inattesa notizia potrebbe davvero smorzare il suo entusiasmo e gettarla nello sconforto. L'uomo ha infatti un grave problema, che sembra non avere soluzione. Diego continua a mettersi nei guai a causa di Beatrice e Patrizio, appena tornato a Napoli, è particolarmente infastidito dalla latitanza del fratello.

Filippo e Serena pronti a realizzare il progetto di Ferri

Filippo ha deciso di occuparsi del progetto di Roberto ma stavolta senza lasciare indietro i suoi affetti familiari. Per questo coinvolge anche Serena nell'idea del chartering turistico realizzata dal Ferri. I problemi però sembrano non finire mai ma questa volta, la soluzione potrebbe essere vicina. Beatrice intanto, divisa da due fuochi, prenderà un'importante decisione che potrebbe far vacillare definitivamente Diego.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 15 al 19 luglio 2019

Un Posto al sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45