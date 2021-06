Un Posto al Sole Anticipazioni 16 giugno 2021: Roberto tenta di riavvicinare Marina e Lara...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 16 giugno 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Roberto cerca di far cambiare idea a Marina su Lara ma ci riuscirà?

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 16 giugno 2021. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, la notte ha portato consiglio a Lara e Roberto si è deciso a “difenderla” dalla furia di Marina. Il Ferri cercherà di spingere la Giordano a dare una chance alla Martinelli ma non sarà certamente facile sedare la sete di vendetta della manager. Pietro ha ormai le spalle al muro ma i giochi non sono ancora conclusi. All'orizzonte ci sono nuovi e sbalorditivi colpi di scena. Alberto pensa al futuro e crede di poter sognare in grande. Le tensioni a Palazzo Palladini lo faranno ricredere immediatamente e dolorosamente.

Roberto tenta di riavvicinare Marina e Lara in Un Posto al Sole Anticipazioni 16 giugno 2021

Lara ha passato una notte molto turbolenta ma sembra che le abbia portato consiglio. La Martinelli ha delle nuove idee da sottoporre a Roberto e lui sembra essere pronto a dare una nuova chance alla sua compagna. Anzi, vorrebbe che anche Marina, che le ha giurato vendetta, cambiasse opinione su di lei. La Giordano ha tutte le intenzioni di farla pagare alla sua rivale e non solamente per la rissa in cui è stata coinvolta. Tra le due donne è guerra aperta e Ferri si ritrova suo malgrado a fare da pacere. Il manager vorrebbe che entrambe sotterrassero l'ascia e che Marina desse fiducia a Lara, certo che quest'ultima sia definitivamente dalla loro parte. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano anche che intanto il cerchio si stringe intorno ad Abbate. Pietro potrebbe non avere più frecce al suo arco ma i colpi di scena non sono ancora finiti.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Alberto fa i conti con la realtà!

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Alberto dovrà fare i conti con la realtà e sarà una dura botta per lui. Nelle scorse puntate della soap abbiamo visto come il Palladini si sia illuso di poter riconquistare Clara, con la forza o meno. La Curcio gli ha però chiuso la porta in faccia e sembra proprio che non voglia in alcun modo ricucire il loro rapporto. Alberto è però ancora convinto di riuscirci e spera in un futuro roseo, consono alla sua educazione e al suo orgoglio. Ma la tensione creatasi a Palazzo Palladini lo metterà dolorosamente davanti alla verità dei fatti.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Clara e Patrizio sempre più vicini

Alberto vede sfumare i suoi sogni di ricucire i rapporti con Clara mentre lei sembra pronta a rifarsi una vita insieme a Patrizio. Tra i due ragazzi l'intesa è palpabile ma nessuno ha ancora fatto un passo decisivo verso l'altro. Il Giordano è però riuscito a convincere la Curcio a non escludere a priori la possibilità che tra loro possa esserci qualcosa. Se così fosse si chiuderebbe definitivamente un triste capitolo per il Palladini, che potrebbe pure essere costretto a lottare per vedere suo figlio Federico.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.