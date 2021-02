Un Posto al Sole Anticipazioni 16 febbraio 2021: Clara sconvolta, Alberto vuole sposarla!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 16 febbraio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Clara ha scoperto tutto. Alberto ha una relazione con Barbara. La ragazza è sconvolta e si ribella al compagno. Il Palladini ha però un asso nella manica: una proposta di matrimonio! Intanto Diego partecipa alla sua prima riunione con Don Giuseppe nel laboratorio presepiale mentre Samuel, vittima della vendetta di Vittorio e Patrizio, farà una strana scoperta nel suo appartamento.

Clara sconvolta, Alberto le chiede di sposarla! Ecco cosa succede nella puntata di Un Posto al Sole del 16 febbraio 2021

Anticipazioni Un Posto al Sole: Diego alle prese con il suo nuovo lavoro

Raffaele sembra essere riuscito a convincere Diego a prendere una nuova strada: quella dell'arte presepiale. Il Giordano non sembra disdegnare l'idea di occuparsi di questa faccenda di famiglia e in effetti sarebbe una grande svolta per la sua vita. Il ragazzo partecipa alla prima riunione con Don Giuseppe, sotto la supervisione di suo padre e Ornella. Ma come andrà a finire? Diego deciderà davvero di continuare su questa strada?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Samuel vittima dello scherzo di Vittorio e Patrizio

Vittorio e Patrizio si sono vendicati. Dopo giorni e giorni di schitarrate assassine, i due ragazzi hanno deciso di dare una lezione al loro chiassoso nuovo vicino e ci sono riusciti. La vendetta è stata tremenda e Samuel, povera vittima, farà una scoperta sorprendente e che lo lascerà totalmente senza fiato. Siamo sicuri che, da ora in poi, l'aiuto chef ci penserà molto bene prima di rimettersi a suonare la chitarra.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 15 al 19 febbraio 2021

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.