Un Posto al Sole Anticipazioni 16 dicembre 2021: Ornella aggredisce Clara!

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 16 dicembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Clara non riuscirà a difendersi dall'ira di Ornella, decisa a proteggere Patrizio.

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole, per la puntata del 16 dicembre 2021. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Clara ha avuto un brutto litigo con Alberto, contrario al fatto che la sua ex vada a convivere con Patrizio. Come se non bastasse, la Curcio dovrà affrontare l'ira di Ornella, desiderosa di difendere suo figlio da scelte per lei molto sbagliate. La ragazza si troverà in grande difficoltà e ormai sotto assedio, potrebbe prendere una brusca decisione. Intanto Michele comunica a Rossella di aver rinunciato al suo lavoro a Milano ma Rossella, intuendo che l'abbia fatto solo per lei, comincia a preoccuparsi che suo padre rinunci al suo futuro per il suo “bene”. Vittorio continua a mettere in pratica la sua strategia per allontanare Speranza. Il Del Bue ha deciso di fare l'appiccicoso con la bella Altieri ma questo piano rischia di andare molto diversamente da quanto progettato.

Ornella aggredisce Clara in Un Posto al Sole Anticipazioni 16 dicembre 2021

Patrizio vuole liberarsi di Alberto per trasferirsi a vivere con Clara. Ma questo progetto ha già molti oppositori. Il Giordano non riesce a convincere i suoi genitori a credere nella storia con la Curcio e quest'ultima ha avuto l'ennesimo battibecco con Alberto. Il Palladini infatti, nello scoprire che la sua ex vuole rifarsi una vita senza di lui, ha dato di matto e tra lui e Clara è scoppiato un brutto litigio. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che per l'ex cameriera i guai non saranno finiti qui. La vedremo infatti incapace di difendersi dall'ira di Ornella, furiosa con lei e preoccupata per il futuro di sua figlia. La Bruni l'attaccherà pesantemente facendola definitivamente crollare. La mamma di Federico sarà alla fine costretta a prendere una drastica decisione.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella preoccupata per il futuro di Michele

Rossella è furiosa! Michele ha comunicato alla famiglia l'eventualità di trasferirsi a Milano per un nuovo lavoro. Il Saviani ha finalmente ottenuto l'occasione che tanto sperava ma l'ira di sua figlia e i problemi che sono scoppiati a casa sua, lo porteranno a prendere una decisione sconvolgente e inaspettata. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano infatti che Michele sceglierà di non accettare l'impiego e di rimanere a Napoli. Ross capirà subito che suo padre sta rinunciando a tutto per il suo bene e per farle ritornare il sorriso. Sarà disposta a lasciare che anche lui, come lei, soffra?

Anticipazioni Un Posto al Sole: La strategia di Vittorio lascia tutti a bocca aperta

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Vittorio continuerà la sua strana strategia per liberarsi di Speranza. Il Del Bue è convinto che mostrandosi appiccicoso con lei, la ragazza deciderà di lasciarlo. Ma il suo piano potrebbe andare diversamente da quanto sperato. Potrebbe infatti avere esattamente il risultato opposto. E sarà un bel guaio!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 13 al 17 dicembre 2021.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.