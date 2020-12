Un Posto al Sole Anticipazioni 16 dicembre 2020: Niko ripensa a Susanna! Si riaccende la passione?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata del 16 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Niko riflette profondamente sulla fine della sua relazione con Susanna.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Ferri continua ad agire nell'ombra

Povera Marina! La situazione ai Cantieri continua a degenerare e per le industrie navali Palladini pare non ci sia altro futuro che la bancarotta. La Giordano è sola contro tutti e Fabrizio continua a proporle delle soluzioni che hanno il solo effetto di contrariarla. Il Rosato non sembra capire del tutto la sua compagna e Roberto ne approfitta per agire nell'ombra. Il Ferri intende raggiungere l'obiettivo il prima possibile e si avvale dell'inaspettata complicità di una sua vecchia amica. Ma di chi si tratterà? I nemici di Marina si moltiplicano e per l'astuta manager le cose di mettono davvero molto male.

Niko ripensa a Susanna in questa puntata di Un Posto al Sole del 16 dicembre 2020

Nelle ultime puntate di Un Posto al Sole vediamo Niko molto impegnato nel recuperare il suo rapporto con Jimmy. Il ragazzo rischia di perdere suo figlio, deluso dal comportamento del padre e triste di essere stato lasciato solo. Il bambino è quello che più di tutti ha risentito della fine della storia tra Niko e Susanna ma pare che le cose siano destinate a prendere una piega diversa. Dopo un incontro con la Picardi, Niko si lascia andare a una profonda riflessione sulla fine della loro relazione. Che sia arrivato il momento di riavvicinarsi alla sua ex fidanzata e provare a darle un'altra opportunità?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella rischia di farsi del male

Rossella vuole vendetta! La ragazza ha scoperto quello che è successo tra Patrizio e Ilaria e sa che Vittorio ha cercato di coprire il suo amico. Ross è furiosa e ha intenzione di farla pagare ai due ragazzi, che l'hanno presa in giro per tutto questo tempo. Ma la Graziani, che ha in mente una divertente punizione, rischia di mettersi lei stessa nei guai. I suoi piani rischiano infatti di ritorcersi contro di lei.

