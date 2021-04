Un Posto al Sole Anticipazioni 16 aprile 2021: Alberto alla riconquista di Clara

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 16 aprile 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Alberto tenta di riconquistare il cuore di Clara ma Barbara continua a tormentarlo.

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 16 aprile 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Alberto vuole recuperare a tutti i costi il suo rapporto con Clara ma Barbara è onnipresente e non intende lasciarlo in pace. Serena vuole rinunciare al suo viaggio a Berlino ma Filippo cerca di convincerla a non perdere questa opportunità. Intanto Rossella è decisa ad allontanarsi per sempre da Patrizio ma le cose sembrano più difficili del previsto. Vittorio invece cerca di tenere a distanza Speranza mentre Jimmy sta per scoprire che Irene lascerà molto presto Napoli.

Alberto alla riconquista di Clara, nella puntata di Un Posto al Sole del 16 aprile 2021

La travagliata storia tra Clara e Alberto sembra ancora riservare qualche sorpresa. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Palladini, ancora infastidito per essere stato mollato in tronco, tenterà il tutto e per tutto per riconquistare la Curcio. Un tentativo di mettere una toppa sul profondo strappo creatosi tra di loro o forse per impedire che Clara continui a procedere legalmente contro di lui. Qualunque sia la ragione che spinga il subdolo avvocato a riprovare a stare con la sua ex compagna, Barbara ha ben altre intenzioni. La Filangieri, ora che ha ottenuto quello che voleva, non lascerà certo che Alberto le sfugga di mano e si farà sempre più presente e ingombrante nella sua vita.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Filippo spinge Serena a partire per Berlino

Una novità ha sconvolto Serena. Sua madre le ha proposto di raggiungerla a Berlino ma la Cirillo non vuole lasciare Filippo solo a Napoli. Il Sartori vorrebbe però che lei prendesse in seria considerazione il viaggio in Germania e farà di tutto per farle cambiare idea. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che l'intervento di Filippo sarà determinante nella scelta della Cirillo e che lei e Irene faranno le valigie per questa nuova avventura. Ma ci sarà qualcuno che soffrirà tantissimo per la partenza della bambina. Il piccolo Jimmy non prenderà per nulla bene la notizia della partenza della sua amichetta.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Vittorio vuole stare lontano da Speranza

Speranza ha stregato Vittorio e Samuel ma il Del Bue non intende lasciarsi sedurre dalla piccola Altieri. È quindi deciso a trovare ogni modo per allontanarsi da lei e non vede l'ora che lasci la casa di suo padre Guido. Proprio quest'ultimo si troverà a passare un pomeriggio in compagnia della sua nipotina acquisita e scoprirà qualcosa in più su lei. Rossella intanto ha ormai capito che tra lei e Patrizio non ci sono speranze. È quindi pronta a dimenticarlo, addirittura facendo una scelta dolorosa e inaspettata. Ross si è ormai arresa!

