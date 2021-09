Un Posto al Sole Anticipazioni 15 settembre 2021: Niko contro Adele? La situazione di Renato si complica...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 15 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Niko vorrebbe avere un confronto con Adele ma la Picardi non può parlargli!

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 15 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Niko ha ricevuto il sonoro divieto di far visita a Susanna in ospedale. Il Poggi è molto triste di non poter stare accanto alla sua ex fidanzata ma le accuse che pendono su suo padre, lo mettono in una situazione imbarazzante. L'avvocato cercherà di mettersi almeno in contatto con Adele, che ha iniziato a nutrire qualche dubbio su Renato. La situazione si sta facendo giorno per giorno sempre più complicata. Come se non bastasse, la Picardi sta subendo il pressing di un altro uomo a parte Niko e questo potrebbe essere Manlio, il suo ex marito. Intanto Rossella è sempre più in difficoltà a causa della vicinanza di Riccardo, l'affascinante ragazzo che ha conosciuto in un locale e che si è rivelato il medico che l'affiancherà nella sua preparazione per il concorso per la specializzazione.

Niko contro Adele? La situazione di Renato si complica in Un Posto al Sole Anticipazioni 15 settembre 2021

Niko è sempre più in difficoltà. Tutti sono in difesa di Renato; tutti tranne Adele. È lei infatti la persona – molto vicina a Susanna – che ha cominciato a dubitare dell'innocenza del Poggi senior e che rischia di metterlo in seria difficoltà. Niko sa bene che suo padre deve trovare velocemente una soluzione ai suoi problemi e che se non riuscirà a farlo, potrebbe finire molto male. Ed è per questo che, dopo aver scoperto di non potersi neanche avvicinare a Susanna e di non poterle fare visita, decide di confrontarsi con la sua ex suocera e di capire cosa sta succedendo. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano infatti che la Picardi ha cominciato a comportarsi in maniera molto strana nei confronti della famiglia dell'ex di sua figlia e che sotto questa novità si cela un uomo molto pericoloso. Ma di chi si parlerà?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Manlio torna a tormentare Adele?

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Adele dovrà fare i conti con il “pressing” di un altro uomo. Non c'è infatti solo Niko a “tormentarla”. Il ragazzo spera di poterle fare cambiare idea e di convincerla a non accusare più suo padre ma c'è qualcuno che è del parere totalmente opposto a quello del giovane avvocato. Gli spoiler ci fanno pensare che questo individuo possa essere Manlio. Adele è ancora legata al suo ex marito e nonostante lui sia finito in carcere per averla più volte picchiata, lei continua a subirne il fascino. Questo provocherà in Giulia grande preoccupazione e c'è da chiedersi se la presenza del Picardi senior nella vita di sua moglie e sua figlia, non rovini del tutto la famiglia Poggi.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella in difficoltà con Riccardo

Rossella rischia la sua carriera. Il ragazzo che lei ha baciato appassionatamente durante la sua serata alcolica con Vittorio, si è rivelato il medico che l'affiancherà nella sua preparazione alla specializzazione. Riccardo è davvero molto affascinante e Ross non può di certo negarlo. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano però che a causa dei loro incontri, sempre più frequenti, la Graziani sarà messa a dura prova sia sul piano professionale che su quello privato. Insomma le cose potrebbero davvero mettersi male. E sarebbe una vera e propria disdetta visto che Rossella è a un passo dal successo!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.