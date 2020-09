Un Posto Al Sole Anticipazioni 15 settembre 2020: Cosa nasconde Lara? Marina deve stare attenta!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole in onda su Rai3. Nell'Episodio del 15 settembre 2020, Lara nasconde sicuramente un segreto e Marina deve guardarsi le spalle.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 15 settembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Giulia vuole dimenticare al più presto la storia con Marcello ma purtroppo una coincidenza la costringe a ripensare a lui. Intanto Marina cerca di mettere in campo tutte le risorse per realizzare lo yacht per il magnate russo mentre Lara sembra nascondere un segreto e parla con un misterioso interlocutore. Silvia ha rifiutato di partecipare alla trasmissione TV e Patrizio decide di fare di testa sua.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Giulia fa i conti con il passato

Il passato tormenta Giulia nonostante la Poggi cerchi di non pensarci e di archiviare quello che è successo con Marcello. È un capitolo molto doloroso delle vita della mamma di Niko ed è difficile accettare di essere caduta in una simile vile trappola. Purtroppo però una coincidenza ribalta la situazione e costringe Giulia non solo a ripensare all'uomo che l'ha truffata ma a sbatterci ancora il muso contro.

Cosa nasconde Lara? Marina deve stare attenta in questa puntata di Un Posto al Sole del 15 settembre 2020

Marina si è lasciata convincere da Fabrizio ad accettare l'incarico proposto dal magnate russo. La Giordano si è così messa all'opera per accontentare il suo nuovo cliente e per realizzare lo yacht che le è stato commissionato. Ma il suo istinto di donna le ha già dato alcuni segnali dall'allarme su Lara, la donna che fa da intermediario tra i Cantieri e la Russia. In effetti la nuova arrivata sembra nascondere un segreto e la sua strana telefonata, con un interlocutore misterioso, sembra confermare questa ipotesi. Marina deve stare attenta!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Patrizio porterà alla ribalta il Vulcano

Patrizio ha avuto un'idea per lanciare il Vulcano nel mondo del business. Il ragazzo ha proposta a Silvia di partecipare a una trasmissione TV per fare pubblicità al locale ma la Graziani si è rifiutata di presentarsi sul piccolo schermo. Il Giordano è però sicuro che il suo progetto sia buono e decide di agire comunque e di fare di testa sua. Si metterà nei guai o peggio metterà il Ristorante/Caffetteria in cattive acque?

