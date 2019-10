Un Posto al Sole Anticipazioni 15 ottobre 2019: Un dramma cambierà per sempre la vita di Diego

Anticipazioni TV

Diego, Aldo e Beatrice sono protagonisti di un dramma che cambierà per sempre la loro vita.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di martedì 15 ottobre 2019, Beatrice cerca di tenere lontano da lei Diego ma il ragazzo è sempre più possessivo nei suoi confronti. Aldo prende una decisione destinata a cambiare la sua vita e quella della giovane Lucenti ma il dramma è dietro l'angolo. Alice è gelosa del padre Andrea, che ha finalmente ottenuto l'idoneità all'adozione. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

L'ossessione di Diego spaventa Beatrice nella puntata di Un Posto al Sole del 15 ottobre 2019

Ci risiamo! Diego è tornato alla carica con Beatrice e stavolta la sua ossessione sembra destinata a creare veri e propri danni. L'incontro con Aldo si è concluso con un pungo e con la rabbia dell'avvocato Leone, pronto a cambiare la sua vita e quella della Lucenti da un momento all'altro. Cosa avrà in mente l'affascinante avvocato? Qualsiasi sia la sua decisione, una svolta drammatica sta per colpire tutti e tre i ragazzi.

Alice gelosa di suo padre Andrea in Un Posto al Sole

La morte di Arturo ha riportato momentaneamente Alice a Napoli. La ragazzina ha modo quindi di passare del tempo con suo padre, all'inizio ostile al suo trasferimento in Inghilterra. La piccola Pergolesi finirà però per sentirsi sempre più fuori posto. Andrea e Arianna hanno infatti ricevuto la notizia che da tempo aspettavano: sono finalmente stati dichiarati idonei all'adozione. Alice non ne sarà entusiasta e comincerà a provare gelosia per il bambino che potrebbe arrivare in casa.

