Un Posto al Sole Anticipazioni 15 novembre 2019: Diego torna a casa

Diego viene finalmente scagionato e torna a casa.

Le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di venerdì 15 novembre 2019, ci rivelano che Diego finalmente uscirà di prigione mentre Carla si troverà in una situazione imbarazzante al Vulcano. Tra Filippo e Serena invece finalmente tornerà il sorriso. Ma vediamo insieme nel dettaglio le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Diego esce di prigione in questa puntata di Un Posto al Sole del 15 novembre 2019

La settimana di Un Posto al Sole volge al termine ma porta con sé finalmente belle notizie. Niko ha informato Raffaele che il PM ha accettato il patteggiamento e Diego finalmente può uscire di prigione. Si aprono quindi le porte del carcere per il povero Giordano, ingiustamente rinchiuso in cella. Il giovane torna a casa, accolto dall'affetto dei suoi cari e da quello di suo fratello Patrizio a Napoli per stargli vicino. Purtroppo, il suo calvario non è destinato a finire. Deve infatti affrontare i giudizi spietati e implacabili del web, che lo additano ancora come un criminale.

Un Posto al Sole: Carla in difficoltà

Brutte notizie invece per Carla, che si troverà impegnata in un incontro non gradito al Vulcano. Si troverà infatti in una situazione scomoda ed estremamente difficile, tanto che – al momento – non sarà capace di trovare una via d'uscita. Filippo invece appoggia Serena con la sua nuova attività. L'apertura del bed&brekfast sembra aver riportato l'armonia tra i due e la Cirillo è felice di riavere accanto il suo compagno. Eppure l'ombra di quello che il Sartori ha fatto alle Canarie, potrebbe presto abbattersi sulla loro famiglia quando meno se lo aspettano.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.