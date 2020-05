Un Posto al Sole Anticipazioni 15 maggio 2020, replica: Niko, Manuela e... Manuela. Il triangolo si fa complicato!

Anticipazioni TV

Il triangolo amoroso più strano della storia di Un Posto al Sole, complicherà la vita di Niko, Manuela e Manuela.

Nelle anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata di domani – venerdì 15 maggio 2020 – Nunzio è ormai sulla cattiva strada. Il modello di vita che gli propone il suo nuovo amico Alfonso lo attrae sempre di più ma forse sarà costretto a pagare caro i suoi errori. Franco e Angela faranno di tutto per evitarlo. Intanto Greta e Roberto continuano un forzoso menage che potrebbe essere nefasto per entrambi mentre Niko è sempre più coinvolto in un triangolo amoroso tra Manuela... e Manuela. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3.

Franco punisce Nunzio in questa puntata di Un Posto al Sole del 15 maggio 2020

Nunzio si sta mettendo sulla cattiva strada. La vicinanza del suo nuovo amico Alfonso lo porta a esimersi dai suoi impegni scolastici, tanto da marinare la scuola. Franco, scoperto il comportamento del ragazzo e preoccupato che possa sfuggirgli di mano, lo punisce. Ma il giovane nipote di Vintariello è più ribelle di quanto si credeva e il modello di vita che gli sta proponendo Vitale, lo affascina sempre di più. Non sarà facile per il Boschi mettere il sale in zucca al suo figlio adottivo.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Manuela, Niko e Manuela, uno strano triangolo amoroso

Le storie d'amore in Un Posto al Sole nascondono molto spesso degli intrighi. Greta e Roberto continuano il loro forzoso menage, dopo il fallimento del piano di Marina. Non si capisce ancora quale sia il destino tra i due, visto il comportamento ambiguo del Ferri ma sicuramente la loro ombrosa love story potrebbe riservare risvolti nefasti per entrambi. Ma la liaison più particolare è quella tra Niko, Manuela e... Manuela. Sappiamo che Manuela (quella vera) si sta fingendo sua sorella gemella Micaela e ora, per conquistare il Poggi, dismette i panni della timida babysitter per passare all'attacco. Purtroppo dovremo aspettarci il ritorno della vera Micaela e saranno guai.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Michele indaga sul licenziamento di Gianluca

Gianluca si è licenziato dal Vulcano e intende dare una nuova direzione alla sua vita. Michele però nota che il ragazzo è troppo nervoso e vorrebbe capire cosa gli sta succedendo. Sappiamo che la vita del Palladini non è facile, visto il rapporto non proprio idilliaco con suo padre Alberto, interessato a tutto fuorché a suo figlio.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'11 al 15 maggio 2020

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.