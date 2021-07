Un Posto al Sole Anticipazioni 15 luglio 2021: Patrizio e Clara pronti a uscire allo scoperto!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 15 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Filippo è in crisi. Nessuno lo aveva avvertito di avere una figlia e la scoperto lo ha mandato completamente ko. Serena deve gestire velocemente la situazione ma non sa proprio come fare. La donna sarà costretta a prendere un'importante e ferrea decisione. Patrizio è stanco di nascondere la sua relazione con Clara. Il ragazzo decide che è arrivato il momento di uscire allo scoperto. Jimmy continua a essere tormentato dagli incubi. Da una parte c'è il pericolo di Brenda, la bulletta che lo ha preso di mira, dall'altra invece c'è la calzamaglia da ballerino, che si rivela un vero e proprio fastidioso dramma.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Filippo in crisi! Serena costretta a un'importante decisione

Serena è pronta a riportare Filippo a casa ma qualcosa ha scosso profondamente e di nuovo la famiglia Sartori. La Cirillo aveva preparato tutto nei minimi dettagli ma si sa, non sempre tutto fila liscio. Anche nei migliori piani, può sfuggire un piccolo ma determinante particolare che manda tutto a rotoli. Il figlio di Roberto ha scoperto di avere una bambina: Irene. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Filippo sarà totalmente in crisi. La sua amnesia ha cancellato ogni ricordo legato alla sua piccola e questo lo manda completamente ko. Serena dovrà correre ai ripari e per rimettere ordine nel caos che si è appena creato, dovrà prendere un'importante decisione.

Patrizio e Clara pronti a uscire allo scoperto in Un Posto al Sole Anticipazioni 15 luglio 2021

La relazione tra Patrizio e Clara si fa sempre più seria. I due ragazzi sembrano sempre più innamorati ma su di loro c'è ancora una coltre di nubi. I piccioncini non sono ancora usciti allo scoperto, troppo spaventati di dover rendere conto alle loro famiglie della loro scelta e di dover affrontare la ferocia di Alberto. Il Palladini è infatti sempre in agguato. Ormai senza soldi, sta costringendo Samuel a lasciare la cantina e intende ritornare a Palazzo Palladini. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Giordano, stanco di doversi nascondere, prenderà una decisione: far uscire alla luce del sole il suo amore per la Curcio. Ma Alberto Palladini come la prenderà? Che tipo di vendetta escogiterà nei confronti della sua ex compagna e dell'uomo che gliel'ha portata via?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Jimmy tormentato dagli incubi

Continua la storyline con protagonista il piccolo Jimmy. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il piccolo di casa Poggi si troverà ancora ad affrontare i suoi incubi. E purtroppo non ci sarà soltanto la terribile Brenda – la bulletta che lo ha preso di mira – a tormentare il bambino ma anche la calzamaglia da ballerino. Il bambino ha infatti deciso di iscriversi a un corso di danza estivo ma la sua scelta comincia già a non piacergli. Quello che dovrà indossare è davvero scomodissimo!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.