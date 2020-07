Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole in onda su Rai3. Ecco cosa ci rivelano le Trame dell'Episodio del 15 luglio 2020.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata del 15 luglio 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Eugenio ha organizzato un blitz contro il clan dei Tregara. La sua missione sta per raggiungere un punto di svolta ma la sua vita sentimentale sta naufragando. Intanto Serena ha deciso di voltare pagina e di vivere la nuova storia d'amore con Leonardo.

Svolta nel caso Tregara in questa puntata di Un Posto al Sole del 15 luglio 2020

L'attentato organizzato contro Avella non è bastato a spaventare Eugenio. Il Nicotera, coinvolto nell'agguato insieme a Susanna, ha capito che è il momento di agire... e in fretta. Ora che il clan Tregara ha fatto la sua mossa, è il turno della polizia. Come in una partita a scacchi, Eugenio organizza un blitz contro Mariano, ormai certo di sgominare il gruppo di malavitosi che tiene d'occhio da tempo.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Viola sempre più lontana da Eugenio

Se il lavoro procede con successo, lo stesso non si può dire per la sua vita sentimentale. Eugenio trova il suo più grande ostacolo in casa. Viola è infatti molto preoccupata per suo marito e vorrebbe che mettesse da parte il piano per sgominare il clan Tregara e si dedicasse a lei e al loro bambino. Ovviamente la ragazza ha paura di possibili ritorsioni verso la sua famiglia. Intanto anche Alberto è coinvolto con Mariano e non riesce ad affrancarsi dal pericoloso boss.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Nuova vita per Serena

Serena ha deciso improvvisamente di fidanzarsi con Leonardo. Dopo l'ennesima discussione con Filippo, la Cirillo ha preso un'altra strada e si è allontanata definitivamente dal suo ex marito. La scelta di darsi un'opportunità con l'Arena potrebbe però risultare un ripiego, dopo la cocente delusione per la fine del suo matrimonio.

