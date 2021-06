Un Posto al Sole Anticipazioni 15 giugno 2021: Aria di crisi tra Mariella e Guido!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 15 giugno 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Mariella è sempre più insoddisfatta del suo rapporto con Guido.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto ancora preoccupato per Lara

Lara ha fatto una mossa falsa e ora Roberto sa che la donna fa il doppio gioco. Marina le ha giurato vendetta e ora le cose potrebbero mettersi molto male per la Martinelli. Roberto ne è pienamente consapevole e intuisce che il silenzio della sua compagna nasconde qualcosa di losco. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Lara trascorrerà una notte molto difficile e che potrebbe riservare sorprese per tutti. Cosa succederà all'alba di un nuovo giorno? Intanto Pietro, dopo aver deciso di fare un gesto estremo, è sempre più fuori controllo. Men'kov lo tiene sotto scacco e per lui il tempo stringe.

Mariella insoddisfatta del suo matrimonio in Un Posto al Sole Anticipazioni 15 giugno 2021

Turbolenze in arrivo a casa Del Bue! Le Anticipazioni di Un Posto al Sole tornano a parlare del ménage famigliare tra Guido e Mariella. Pare che tra l'Altieri e il buon vigile ci sia aria di maretta. Mariella è infatti sempre più insoddisfatta della sua vita matrimoniale, forse troppo piatta e priva di novità da lungo tempo. Questo stato d'animo potrebbe diventare molto preoccupante e speriamo che non incida sul matrimonio tra i due simpatici protagonisti di Upas. Stiamo con il fiato sospeso! Intanto Speranza deve rassegnarsi. Vittorio non ha nessuna intenzione di darle una chance!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Speranza decide di dare una chance a Samuel

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Speranza cambierà rotta. Dopo aver capito che con Vittorio non potrà mai avere una relazione, la bella Altieri deciderà di dare a Samuel un'occasione. Il giovane aiuto chef le ha provate davvero tutte per conquistare la ragazza e forse la sua ostinazione sarà ripagata. Ma c'è da chiedersi: tra i due finirà bene? Il Piccirillo riuscirà a rubare il cuore della nipote di Mariella e stavolta senza che nessun rivale gli dia fastidio? Lo scopriremo molto presto!

