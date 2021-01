Un Posto al Sole Anticipazioni 15 gennaio 2021: Alberto fa un passo falso, Clara si arrende?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 15 gennaio 2021. Nelle Trame dell’episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Serena lotta contro Ferri per pagare il riscatto mentre Lara fa di tutto per ingraziarsi il suo potente amante. Filippo prende coscienza della situazione critica e sospetta che la conclusione non potrà mai essere un lieto fine. Nel frattempo, Clara riflette sul rapporto con Alberto, che si spinge troppo oltre. In casa Cerruti si respira una pessima aria: il Sarti pronto a sparire dalla circolazione?

Serena contro Ferri nella Puntata di Un Posto al Sole del 15 gennaio 2021

Filippo e Leonardo sono stati sequestrati e versano in condizioni critiche. Il Sartori coinvolge Serena, consapevole che potrebbe metterla in pericolo. Lei ingaggia una lotta con Ferri per il pagamento del riscatto ma nella delicata situazione si intromette Lara. La spietata donna è pronta a tutto per aiutare il suo amante e l’atteggiamento crudele e calcolatore che ha assunto darà presto i suoi frutti: Roberto inizia a guardarla con occhi diversi, proprio mentre Filippo prende coscienza della gravità della situazione.

Anticipazioni Un Posto al Sole: il passo falso di Alberto

Clara è molto delusa dal comportamento di Alberto e si è vista costretta a proporre un ultimatum: se lui deciderà di trasferirsi nella sua nuova casa da single, lei e il figlio non faranno più parte della sua vita. Alberto chiede consiglio a Barbara, ignaro che la sua soluzione rappresenterà un pericoloso passo falso. Nel frattempo, Clara è sempre più demoralizzata e si convince che sia il caso di lasciar andare il padre di suo figlio…

Un Posto Al Sole Anticipazioni: Cerruti pronto a tutto per Sarti

Salvatore non riesce a comprendere il cambiamento del Sarti e, dopo essersi sfogato con Mariella, inizia ad ipotizzare che con il dottore sia finita per sempre. Per non perdere il Sarti, il Cerruti deciderà di tentare il tutto per tutto ma chissà se le sue intenzioni saranno apprezzate oppure non faranno che allontanare la coppia.

