Un Posto al Sole Anticipazioni 15 gennaio 2020: Serena se ne va!

Anticipazioni TV

Serena prende una decisione inaspettata e spezza il cuore di Filippo.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di domani - mercoledì 15 gennaio 2020 – Serena prende una decisione inaspettata e stronca ogni speranza di Filippo di recuperare il suo matrimonio. La situazione di Bianca comincia a mettere in crisi il rapporto tra Franco e Angela mentre Giulia aspetta trepidante l'arrivo di Marcello ma le cose non andranno come da lei sperato. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3.

Serena se ne va in questa puntata di Un Posto al Sole del 15 gennaio 2020

Flippo ha rivelato il suo tradimento a Serena e la Cirillo, da tempo sospettosa che il marito le nascondesse qualcosa, ha così scoperto tutta la verità. È stato un vero colpo al cuore, arrivato proprio nel momento in cui le cose sembravano essere tornate alla normalità e finalmente andare bene. Il Sartori spera di poter recuperare il loro matrimonio e che la sua compagna lo perdoni ma Serena ha in mente ben altro e prende una decisione inaspettata: andarsene! Fattasi coraggio, prepara le sue valigie e quelle di Irene.

Un Posto al Sole: Bianca manda in crisi Franco e Angela

Ormai da prima di Natale stiamo assistendo a una vera e propria lotta tra Bianca e la sua maestra. La Gagliardi sembra non voler lasciare in pace la piccola, che rifiuta di tornare a scuola. Franco e Angela sono molto preoccupati e nulla sino a ora, è servito a risolvere la situazione – neanche l'intervento poco calmo del Boschi. In famiglia si respira un'aria molto tesa e i problemi della bambina potrebbero avere addirittura ripercussioni sulla relazione dei suoi genitori. Giulia si prepara al suo primo appuntamento con Marcello e cura ogni dettaglio. Le cose purtroppo non sono destinate ad andare come sperato.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 13 al 17 gennaio 2020.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.