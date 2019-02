Un Posto al Sole Anticipazioni 15 febbraio 2019: Alex fa breccia nel cuore di Vittorio

Nella puntata di Un Posto al Sole di venerdì 15 febbraio 2019, Adele si allontana dal marito mentre Roberto si prepara all'intervento di bypass. Intanto Alex sembra far breccia nel cuore di Vittorio. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

La verità è dura da accettare e Susanna non si capacita di quanto ha scoperto su suo padre. Certo Manlio è sempre stato un uomo duro ma saperlo addirittura violento, è un vero e proprio colpo al cuore.

Adele si allontana da Manlio in questa puntata di Un Posto al Sole del 15 febbraio 2019

Adele è riuscita a confessare gli abusi di Manlio non solo a se stessa ma anche a Susanna. La giovane Picardi è ovviamente sconvolta da questa notizia e mentre lei fatica ad accettare l'idea che suo padre sia un uomo violento e che abbia picchiato sua madre, quest'ultima mette le distanze dal marito sostenuta dalle amiche Ornella e Giulia. È un traguardo importante e fondamentale per recuperare la libertà che da troppo tempo le è stata negata.

Roberto prossimo all'intervento per il bypass

Mentre ai Cantieri continuano a crearsi frizioni tra Alberto e Marina e nella famiglia Viscardi si cerca di contenere i danni del ritorno di Simona, Roberto si prepara all'operazione di bypass. È un intervento delicato che mette a dura prova la fermezza del Ferri e che gli farà vivere un momento di inaspettata fragilità. Qualcuno di sua vecchia conoscenza riuscirà però a infondergli fiducia ma chi sarà?

Alex fa breccia nel cuore di Vittorio

La strana storia tra Vittorio e Anita ha finito per coinvolgere Alex. La ragazza, che ha iniziato ad avere interesse nei confronti del Del Bue, ha ricevuto un inaspettato invito per la cena di San Valentino proprio da Vittorio ma purtroppo la serata non è andata come da lei previsto. Alex deve così riprendersi più brutto San Valentino della sua vita e fatica non poco a non pensarci. Ma non tutti i mali vengono per nuocere; Vittorio comincia a capire che la sua amica e la sua compagnia sono molto più interessanti di quanto poteva sembrare.

