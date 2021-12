Un Posto al Sole Anticipazioni 15 dicembre 2021: Nunzio sconvolge Franco. Cosa sta succedendo?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 15 dicembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Nunzio prende una decisione che lascia Franco senza parole.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole, per la puntata del 15 dicembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Patrizio è deciso a lasciare la cantina di Palazzo Palladini e trasferirsi a vivere con Clara e il piccolo Federico. Renato e Ornella però non sono per nulla contenti di questa scelta e cercheranno di convincere il figlio a cambiare idea. I contrasti tra il Giordano e i suoi genitori metteranno la Curcio in grande difficoltà. Intanto per Chiara le cose sembrano mettersi bene e la Petrone potrebbe uscire dalla crisi in cui è caduta. Nunzio invece fa una scelta che lascerà Franco senza parole. Quale sarà la decisione sconvolgente che spaventerà il Boschi?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Patrizio vuole vivere con Clara

Patrizio vuole liberarsi di Alberto e stavolta per sempre. La guerra tra lo chef e l'avvocato è serratissima. Il Giordano ha intenzione di annientare il suo rivale e rendere libera Clara di rifarsi una vita con lui. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano infatti che Patrizio vorrà – e lo dichiarerà apertamente – andare a vivere con la Curcio ma per farlo deve zittire definitivamente il Palladini. Ma non sarà solo Alberto a non essere felice dei nuovi progetti del ragazzo. Renato e Ornella saranno contrari a questi nuovi progetti e non appoggeranno il figlio. E il contrasto tra il giovane e la sua famiglia finiranno per acuire le insicurezze della stessa Clara, sempre più in dubbio sulle sue scelte.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Clara fuori pericolo?

Per Chiara invece le cose sembreranno mettersi per il meglio. Dopo aver rivelato a tutti di essere lei la colpevole dell'incidente, la Petrone ha ascoltato i consigli sia di Nunzio che di Franco e pare riuscire a vedere la luce in fondo al tunnel. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano infatti che la ragazza potrà tirare un sospiro di sollievo e forse tornare alla sua vita di prima. Ovviamente dovrà ancora combattere e le sue battaglie potrebbero vedere il Cammarota protagonista.

Nunzio sconvolge Franco. Cosa sta succedendo? In Un Posto al Sole Anticipazioni 15 dicembre 2021

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che mentre Chiara sembrerà aver sistemato le sue faccende e finalmente potrà dirsi serena, Nunzio lascerà senza parole Franco. Non sappiamo di preciso cosa succederà tra il Cammarota e il Boschi ma siamo a conoscenza di una decisione che potrebbe cambiare totalmente il loro rapporto. Nunzio farà una scelta davvero inaspettata che potrebbe coinvolgere la Petrone in prima persona. Che il ragazzo abbia scelto di rimanere a Napoli nonostante la sua ex fidanzata si sia ripresa? O vorrà qualcosa di più serio e importante? Staremo a vedere!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 13 al 17 dicembre 2021.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.