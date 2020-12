Un Posto al Sole Anticipazioni 15 dicembre 2020: Rossella vuole vendetta! Patrizio è nei guai...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata del 15 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Rossella giura di vendicarsi di Patrizio e Vittorio mentre Alberto ha una brutta sorpresa.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 15 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Roberto finge di aiutare Marina e la Giordano accetta il suo sostegno, ignorando di essere finita nelle trappola del Ferri. Alberto intanto ha una brutta sorpresa da parte di Barbara e cerca di rimediare. Rossella è pronta a prendersi la sua vendetta contro Vittorio e Patrizio mentre Niko cerca di recuperare il suo rapporto con Jimmy.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina in trappola

Marina è sola contro tutto e tutti! La Giordano ha le spalle al muro e ora si fa sempre più concreto il rischio di perdere i Cantieri. La manager non riesce più a fidarsi neanche di Fabrizio. Il Rosato non è stato infatti in grado di reagire prontamente alla crisi e anzi ha proposto una soluzione (vendere le sue quote) che non le è piaciuta per nulla. L'unico che sembra aiutarla è Roberto. Marina finisce per cercare l'aiuto del Ferri, senza però sapere di fare esattamente il suo gioco. Roberto ha infatti in serbo un'ultima mossa per la sua ex moglie, ormai quasi del tutto in trappola.

Rossella vuole vendetta, in questa puntata di Un Posto al Sole del 15 dicembre 2020

Le bugie hanno le gambe corte e quello che temeva Patrizio si è appena realizzato. Rossella ha scoperto tutto e ora né il Giordano né Vittorio hanno scampo. Ross ha intenzione di vendicarsi di quanto successo con Ilaria ma soprattutto non sopporta che Patrizio le abbia tenuto nascosto una cosa simile, conoscendo la situazione. Insomma la Graziani è pronta a prendersi la sua vendetta e questa prevederà una punizione crudele. I due ragazzi riusciranno a “salvarsi”? Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che le cose prenderanno una piega tragicomica.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Brutta sorpresa per Alberto

Alberto è finito in guai molto seri. Le avances di Barbara si sono fatte sempre più insistenti e il Palladini è dovuto ricorrere a tutto il suo savoir faire, per non offendere il suo capo con i suoi rifiuti. Nonostante tutte le attenzioni del caso, Alberto ha fatto una mossa sbagliata e Barbara, indispettita dal suo comportamento, ha deciso di punirlo. La manager ha organizzato uno spiacevole tiro mancino per l'affascinante avvocato le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci parlano di una brutta sorpresa in banca, che convincerà Alberto a cambiare atteggiamento.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Niko cerca di recuperare il suo rapporto con Jimmy

Niko rischia di perdere Jimmy. A causa del suo comportamento il Poggi ha allontanato suo figlio, spaventato e deluso dal padre. Dopo aver riconquistato la fiducia di Renato e Giulia - felici del risultato del test tossicologico - il giovane avvocato tenterà il tutto e per tutto con il suo bambino. Convincere Jimmy a riaprire il suo cuore a Niko non sarà però per nulla facile. Le difficoltà saranno dietro l'angolo e tra queste ci sarà anche il desiderio del bambino di passare il Natale insieme a Bianca. I due piccoletti hanno infatti in mente un piano per stare insieme.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.