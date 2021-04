Un Posto al Sole Anticipazioni 15 aprile 2021: Una novità sconvolge Serena...

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 15 aprile 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Serena è sotto pressione. Preoccupata dalle condizioni di salute di Filippo, la Cirillo deve affrontare una nuova situazione che la metterà davvero in difficoltà. Intanto Roberto indaga su Pietro Abbate. L'incontro con il misterioso uomo d'affari lo ha messo sull'attenti ma le sue ricerche non portano a nessun risultato soddisfacente. Rossella, delusa da Patrizio, prende le distanze da lui e fa una scelta drastica che potrebbe cambiare per sempre la sua vita.

Una novità sconvolge Serena, nella puntata di Un Posto al Sole del 15 aprile 2021

Serena e Filippo sono a un bivio. Dopo aver scoperto la verità sulle condizioni di salute del Sartori, la coppia deve prendere una decisione molto importante: ricorrere al ricovero in clinica oppure continuare le cure in casa. Filippo sembra deciso a rimanere – almeno per il momento – a Napoli ma Serena è molto inquieta. La ragazza è tormentata da tutto quello che le sta succedendo intorno e purtroppo qualcosa fa degenerare la situazione. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la Cirillo riceverà una richiesta molto particolare da parte di sua madre, che la metterà in grande difficoltà. Accetterà o meno il trasferimento a Berlino? Lascerà o meno Filippo in questo momento molto particolare della sua vita?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto indaga su Pietro Abbate

L'incontro con Pietro Abbate ha messo in guardia Roberto. Il Ferri ha subito intuito che l'uomo d'affari nasconde qualcosa ed è intenzionato a scoprire chi sia veramente questo misterioso nuovo arrivato. Il manager dei Cantieri non intende permettere a nessuno di mettere in pericolo la sua azienda e farà di tutto per stanare il sabotatore dei Flegrei e salvarli dalla rovina. Si mette quindi a indagare sul passato dell'Abbate, sicuro di trovare qualcosa di compromettente. Ma le ricerche di Roberto faranno un buco nell'acqua. Pietro sembra essere pulito.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella prende una drastica decisione sul suo futuro

Tra Rossella e Patrizio è ormai tutto finito. La Graziani si è resa conto che il suo ex fidanzato ha perso completamente la testa per Clara e non ha alcuna speranza di riconquistarlo. Delusa e triste per come sono andate le cose tra loro, Ross decide che è arrivato il momento non solo di prendere le distanze dal Giordano ma di fare delle scelte. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la ragazza sarà protagonista di una drastica decisione, che potrebbe cambiare per sempre la sua vita. Ma cosa avrà intenzione di fare?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.