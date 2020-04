Un Posto al Sole Anticipazioni 15 aprile 2020, puntata in replica: la "guerra" di Rossella

Anticipazioni TV

Mentre Franco e Angela discutono animatamente a causa di Vintariello, Rossella è decisa a scrollarsi di dosso la nomea di "pesantona".

Le anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata di domani – mercoledì 15 aprile 2020 – ci ricordano di quando un'accesa lite tra Franco e Angela – a causa di Vintariello – ha rischiato di mettere in difficoltà la quiete famigliare dei Boschi. Vedremo anche una combattiva Rossella impegnata nello scrollarsi di dosso la fama di “pesantona”. Ma ecco nel dettaglio le trame dell'episodio in replica, in onda alle 20.45 su Rai3.

Franco e Angela lite furibonda a causa di Vintariello nella puntata di Un Posto al Sole del 15 aprile 2020

Nunzio ha perdonato Franco per non avergli raccontato di suo nonno ma le vincende di Vintariello hanno ormai raggiunto un rilievo pubblico, che porta solo guai. Non solo Katia è indignata ma anche lo stesso Franco e Angela finiscono per essere coinvolti in una dura lite. La Poggi è preoccupata per la situazione venutasi a creare e non si lascia scappare di raccontarlo al suo compagno. Greta ha rifiutato l'accordo di Ferri ed è fiduciosa di recuperare il rapporto con il marito.

Un Posto al Sole Anticipazioni: la guerra di Rossella

Roberto non ha nessuna intenzione di riaccogliere Greta tra le sue braccia, non dopo il suo tradimento. È per questo che decide di agire contro di lei e in modo brutale, come Ferri sa fare molto bene. Intanto Rossella non sopporta più di essere sempre tacciata per la “pesantona” di turno e decide di scrollarsi di dosso questa nomea. Comincerà una controffensiva che si trasformerà in una piccola guerra personale.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.