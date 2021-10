Un Posto al Sole Anticipazioni 14 ottobre 2021: Rossella scatenata! Ecco cosa succede...

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 14 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Rossella prende una decisione riguardo Riccardo e la sua carriera futura.

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 14 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Niko è in grossa difficoltà. L'aggressione a Susanna e le accuse su Renato lo hanno messo a dura prova. Il ragazzo è molto stressato e suo padre si rende conto di essergli stato fin troppo addosso; deve fare un passo indietro. Intanto Rossella, consapevole di provare una forte e pericolosa attrazione nei confronti di Riccardo, prende una decisione inaspettata ma necessaria per salvare la sua carriera. Intanto Marina, sempre più in difficoltà a causa di Fabrizio, capisce che anche Roberto è ko. Il Ferri sta infatti combattendo una guerra personale con sua figlia Cristina, a cui proprio non riesce a dire di no.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Niko sotto pressione!

La vicenda dell'aggressione di Susanna e della conseguente accusa di Renato, hanno finito per mettere Niko sotto pressione. Il Poggi è stato costretto a intervenire in prima persona per salvare suo padre dal carcere e si sta ancora impegnando a trovare chi abbia fatto del male alla sua ex fidanzata. Il giovane avvocato sente di avere una grande responsabilità sulle sue spalle e tutto questo lo sta mettendo in grossa difficoltà. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano infatti che Niko non riuscirà più a reggere tutta la tensione creatasi intorno a lui e rischierà di cedere da un momento all'altro. Renato, accortosi di aver esagerato con lui, standogli fin troppo addosso, cercherà di rimediare. Ma riuscirà insieme alla sua famiglia, a evitare il peggio e a dargli una mano a superare questo periodo di grande tensione?

Rossella prende una decisione difficile per salvare il suo futuro in Un Posto al Sole Anticipazioni 14 ottobre 2021

In ospedale la tensione si taglia con il coltello. Rossella è in grande difficoltà a causa della sua attrazione per Riccardo. La situazione non può più andare avanti così, Ross deve darci un taglio. Dopo l'accesa discussione tra Ornella e il Crovi, la Graziani ha deciso di agire. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la ragazza prenderà una decisione molto difficile ma l'unica in grado di salvare il suo futuro e la sua carriera. Non sappiamo ancora, purtroppo, di cosa si tratta ma speriamo che la bella Rossella riesca a risolvere tutti i suoi problemi!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina scopre il punto debole di Roberto!

Marina è tornata tra le braccia di Roberto o meglio si è riavvicinata al suo ex marito, l'unico uomo che sembra in grado di starle accanto. I problemi di Fabrizio – ormai dipendente dall'alcol – hanno spinto la Giordano ad allontanarsi dal suo compagno. L'imprenditrice si sente infatti impotente e sembra proprio non riuscire ad aiutare il Rosato a vincere la sua battaglia personale contro la crisi mediatica che ha colpito il suo pastificio. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la rinnovata vicinanza tra Marina e Roberto permetterà alla donna di scoprire il punto debole del Ferri: sua figlia Cristina. La bambina è infatti l'unica in grado di ottenere qualsiasi cosa dall'algido direttore dei Cantieri.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'11 al 15 ottobre 2021

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.