Un Posto Al Sole Anticipazioni 14 ottobre 2020: Leonardo annienta Filippo, "ll bambino di Serena è mio figlio!"

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole in onda su Rai3. Nell'Episodio del 14 ottobre 2020, Leonardo costringe Filippo a mettersi da parte rivendicando il suo ruolo di padre.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 14 ottobre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Giulia sembra essere riuscita a centrare il suo obiettivo. L'ostinazione della Poggi nel tenere vivi i suoi falsi profili social, sembra infatti sortire un risultato positivo. Leonardo, corso in ospedale da Serena, rivendica davanti alla Cirillo e a Filippo il suo ruolo di padre mentre Bice e Mariella si preparano a una mattinata di shopping selvaggio ma Guido potrebbe scombinare i loro piani.

La rivincita di Giulia in questa puntata di Un Posto al Sole del 14 ottobre 2020

Dopo un'iniziale titubanza, con il desiderio di dimenticare velocemente quanto successo, Giulia si prende la sua meritata e sudata rivincita. L'ostinazione della Poggi a tenere vivi i suoi profili falsi su i social, sembra sortire un risultato positivo. Insomma Giulia riuscirà forse a sgominare definitivamente il giro di truffe in cui, per la sua troppa ingenuità, è caduta. Che finalmente il suo incubo sia finito?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Leonardo rivendica i suoi diritti di padre

Serena ha avuto un malore e Filippo l'ha portata subito in ospedale. Proprio là, i due sono stati raggiunti da Leonardo, non certo contento di trovare la Cirillo in compagnia del suo ex marito. La presenza del Sartori accanto alla sua ex compagna, irrita talmente tanto l'Arena, da fargli rivendicare con forza il proprio ruolo di padre del bambino che Serena porta in grembo e costringere Filippo – visibilmente sconvolto – a farsi da parte.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido rovina la serata a Bice e Mariella

Bice e Mariella si preparano a una mattinata di shopping selvaggio. Le due donne non vedono l'ora di godersi questi momenti di relax ma sembrano destinate a doverci rinunciare. Guido infatti rischia di scombinare del tutto i loro programmi. Ma cosa ha in mente il Del Bue e cosa combinerà per impedire che sua moglie realizzi il sogno della sua giornata di spese pazze?

